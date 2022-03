El día que Juande Rivas prefirió fichar por el Málaga y dijo 'no' a Betis y Sevilla

El central cordobés, que volvió el domingo al once tras superar unos problemas físicos, firmó un tanto y fue clave en la victoria malaguista ante el Amorebieta

Primera victoria del Málaga CF de Natxo González y razones para ser optimistas en el conjunto blanquiazul, tras siete jornadas sin conocer la victoria. Un triunfo que da tranquilidad a los malaguistas en la clasificación, después de haber experimentado una caída libre en la tabla que hacía a muchos temer con lo peor, coqueteando peligrosamente con la zona de descenso, pese al ligero colchón de puntos del que disponían sobre ellos.

Un triunfo en el que hubo un nombre propio, el de Juande Rivas. El central cordobés volvió al once tras cuatro partidos fuera por lesión y el Málaga CF notó sobremanera su presencia en la línea defensiva. A su habitual trabajo defensivo, sacando el balón jugado y aportando la pausa que requería el partido en ciertos compases, también se mostró protagónico en ataque, llevando a las redes un centro medido de Álvaro Vadillo a saque de falta.

Ante el Amorebieta, Juande fue, posiblemente, el jugador más destacado del Málaga CF sobre el campo, un 'refuerzo' de lujo para un conjunto blanquiazul en apuros que solicita como agua de mayo un líder sobre el campo. Y Juande ha vuelto para serlo, habiendo dejado atrás los problemas físicos que le han impedido estar junto a los suyos en nueve de los 13 últimos encuentros del conjunto malaguista.

"Es una alegría volver, que encima ganemos y ayude al equipo con un gol", resaltó Juande, quien reconoció haber pasado "un tiempo duro" en lo personal. El zaguero, que el pasado verano renovó hasta 2024 firmando su primer contrato como profesional, mejorando, también, sus emolumentos, ha crecido como futbolista en La Rosaleda, llegando al conjunto blanquiazul con 13 años. Un momento en el que el pequeño Juande tuvo que elegir su futuro, decantándose finalmente por un Málaga CF del que hoy se ha convertido en uno de los pilares defensivos, desestimando el interés de otros grandes clubes como el Betis o el Sevilla FC.

El "flechazo" de Juande por el Málaga CF y su 'no' a Betis y Sevilla FC

Así explicaba el propio Juande su flechazo durante una entrevista con Málaga Hoy: "Fue venir y el mismo día ni me lo pensé. Cuando acabé de estar aquí y ver La Rosaleda y la residencia, a la vuelta, ya les dije a mis padres que Málaga sí o sí, que era lo que más me había gustado. Mis alternativas eran Betis y Sevilla. Estuve visitando ambos clubes pero lo de Málaga fue un flechazo. Me encantó y acepté al día siguiente".

Ahora, Juande lucha por conseguir reconducir la delicada situación deportiva del Málaga CF, que con Natxo González había sabido encontrar una "mejor dinámica", pero que había encontrado traducirla en resultados. El próximo sábado espera la Ponferradina en La Rosaleda.