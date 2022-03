Edgar apoya a Víctor Ruiz, anima a Joaquín a quedarse y enumera todo lo que ha aprendido este año en el Betis

El central del conjunto verdiblanco analiza el estado de su renovación, habla del duelo europeo ante el Eintracht y explica lo unido que está el vestuario, con ilusión en las tres competiciones

Hace muchos años que no se veía una comunión tan fuerte entre la plantilla del Real Betis y la afición verdiblanca y quizás por ello han sorprendido tanto los pitos que Víctor Ruiz tuvo que escuchar en el Benito Villamarín el pasado domingo. El '6' no estuvo acertado y se vio señalado en los goles del Atlético, con un deficiente desempeño en las ayudas y muy superado fuera de su zona en las rápidas transiciones colchoneras. Como ya indicó Manuel Pellegrini en sala de prensa, todo la plantilla es una piña y está de su lado. Aquí ganan y pierden todos, como ha remarcado también Edgar González.



Lo que pasó el domingo fue sólo un mal día de un central que se ha desempeñado con solvencia y que, sin ir más lejos, marcó en Vigo el gol que permitió al equipo poder jugar la Europa League, competición en la que este miércoles el Betis recibe al Eintracht de Frankfurt en el partido de ida de los octavos de final. "Víctor Ruiz lleva muchos años en esto y sabe que todos tenemos errores, pero también mil oportunidades para resarcirnos. Aquí las hemos aprovechado todos y por eso estamos en la final de la Copa del Rey, arriba en Liga, en los octavos de la Europa League... Los triunfos son todos y las derrotas también son de todos", señaló el espigado zaguero en rueda de prensa, en compañía de su técnico.

Edgar alertó de que el Eintracht tiene "jugadores de mucha calidad arriba, verticales y muy rápidos". "No sólo los defensas, todo el equipo debe estar muy atento para evitar sus ocasiones y tener el control del partido", añadió, al tiempo que coincidió con su entrenador en que nadie en el vestuario del Betis está pensando más allá del partido de este miércoles: "Tenemos el ejemplo de la Copa. Igual que no nos planteamos nunca jugar la final cuando visitamos campos de equipos de categorías más bajas, el derbi de octavos, el partido en Anoeta en cuartos... pues aquí lo mismo. Es un equipo complicado, con un fútbol ofensivo y que lo va a poner difícil pero queremos imponer nuestro estilo para pasar eliminatoria".

En lo personal, Edgar agradeció el máster que esta temporada está siendo para su aprendizaje y adaptación al fútbol de élite: "Me encuentro buen, con mucha confianza, intentando aprovechar las oportunidades de jugar y con mucha ilusión. Creo que aún tengo mucha capacidad de mejora, cada partido entiendo mejor las diferentes situaciones y estoy con ganas e ilusión de seguir mejorando y subiendo el nivel".

"He aprendido un poco en todo. Especialmente en coger experiencia en todas situaciones. Nunca había jugado en Europa, por ejemplo, y es distinto, son partidos con mucho ritmo. Estoy aprendiendo a temporizar mejor, a saber cuándo ir fuera de zona y cuándo no, cuándo correr riesgos con la pelota y cuándo no... todo eso lo estoy pillando con los conceptos aprendidos este año", explicó Edgar, que aseguró que su renovación va por buen camino.

"Ya dije hace tiempo que estoy muy cómodo aquí, que mi ilusión es quedarme aquí mucho tiempo y sé que por parte del club hay buena sintonía, así que estoy muy tranquilo en ese sentido, aunque no sé cómo está ese tema ahora mismo porque bastante cosas tenemos ahora mismo como para pensar también en eso", relató el central catalán del Betis, que animó al capitán a quedarse un añito más.

"Joaquín es una parte clave del equipo, en el campo y fuera de él. Todo el mundo conoce su calidad en el campo y su personalidad fuera. Es muy importante, es el capitán. Tiene que decidirlo él, pero está claro que a mí me gustaría que siguiera", manifestó, antes de referirse a la arenga que el portuense hizo en el vestuario antes del partido que metió al Betis en la final de Copa: "Esa charla fue especial, está en vídeo, pero hay otras que no han salido a la luz y son iguales o mejores. Es una parte fundamental en el aspecto anímico del equipo".