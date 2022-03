Rodrigo Ely: su "ilusión", su futuro en el Almería, el ascenso...

El central ha sido presentado este martes como nuevo refuerzo de la UD Almería, donde ha sido acompañado por Mohamed El Assy

Rodrigo Ely, flamante central que ha llegado como refuerzo de urgencias para la defensa de la UD Almería ante la plaga de lesiones que ha sufrido en las últimas fechas, ha sido presentado este martes en sala de prensa, donde ha estado acompañado por el consejero delegado y director general de la UD Almería, Mohamed El Assy.

Una puesta de largo en la que Rodrigo Ely ha dicho sus primeras palabras en público como jugador indálico. "Siempre doy el máximo e intento hacerlo mejor. Llego con mucha ilusión y ganas de estar en el verde, que lo echo mucho de menos. Si seguimos así este año lo podemos conseguir", resaltó el central.

Rodrigo Ely ha aterrizado en el Estadio de Los Juegos Mediterráneos hasta final de temporada, mostrando su contrato la posibilidad de permanecer dos temporadas más en la UD Almería. Y sobre ello se ha referido, también, el propio jugador: "El futuro ya se verá, lo importante son los partidos de ahora y el objetivo. Mi meta es ayudar a lograr el ascenso, para lo que daré todo lo que tenga y un poco más. Debemos enfocarnos en el ahora".

La presentación de Rodrigo Ely como nuevo jugador de la UD Almería

También se refirió Ely durante su puesta de largo a otros aspectos, tantos personales como relacionados con la actualidad del propio Almería.

El Alavés y su experiencia en LaLiga: "He crecido en muchas cosas porque pase muchos años en el Alavés y maduré. Me gusta el juego aéreo y tener liderazgo natural. Esas son cosas que me marcan más. Los compañeros me han dicho que en Segunda puedes perder o ganar con todos, es muy intensa, pero es fútbol, competir y estar concentrados".

Babic: "Lo conocía porque me gusta ver el fútbol. Estoy dispuesto a crecer con él y que podamos hacer un buen final de temporada". "Me siento preparado. Estoy listo para jugar cuando el míster lo vea necesario. El grupo y el staff me ha recibido genial, parece que llevo meses aquí. Eso es una virtud de este grupo, se vive bien el día a día".

Rodrigo Ely como central: "La posición de central ha evolucionado mucho en los últimos años. Me gusta estar activo en la marca y hacer buenas lecturas del juego. Intento crecer y ayudar a lograr los objetivos. Agradezco la oportunidad, estoy encantado de estar aquí para ayudar al Almería a alcanzar ese ascenso que ha estado tan cerca estos años"