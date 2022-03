Bravo, frustrado por los "errores cometidos" por el Betis, responde tajante a la pregunta de si hay cansancio

El portero chileno lamentó la acción del 0-1, en la que admite que pudo "hacer más", pero luego se mostró salvador con tres grandes paradas a Santos Borré en la segunda mitad

El Real Betis cayó este miércoles por 1-2 ante el Eintracht de Frankfurt, en la ida de los octavos de final de la Europa League, y la cosa pudo ser bastante peor. No estuvo nada fino Claudio Bravo en el 0-1, pero el chileno se resarció con creces, firmando tres paradas salvadoras ante Santos Borré -un penalti incluido-, su equipo viajará con vida para la vuelta en Alemania.

"En la segunda sí pude ayudar, por suerte se dio en el penal, pero en la primera sólo pude mirar", admitía con frustración Bravo ante las cámaras de Movistar+, donde aseguraba que no había sentido un exceso de presión por los murmullos que brotaron en las gradas del Benito Villamarín con las reiteradas desaplicaciones defensivas de su equipo. "No, no, todo lo contrario, porque aquí la afición siempre apoya mucho y ayuda al equipo", replicó.

"En todas las acciones que acaban en gol puedes hacer más. Cuando parece que el jugador va a centrar y el balón se dirige directamente en la portería es complejo, pero cometimos muchos fallos hoy, no sólo en esa primera acción. El segundo gol de ellos también viene de un error nuestro y ya íbamos 1-2. Hay que seguir trabajando, tenemos la llave abierta todavía y tenemos que ir a Alemania a ganar y a sacar esto adelante", manifestaba el portero del Betis.

Ya son cinco partidos seguidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates. Puede que el equipo esté notando los efectos de seguir en las tres competiciones, pero Bravo tiene claro que esto es por lo que tanto trabajaron el año pasado: "No sé si es frescura lo que falta, pero creo que esto es lo que nosotros queríamos el curso pasado: estar en Europa, dar la cara hasta lo más lejos posible en todas las competiciones, sentir el cansancio, enfrentarnos a buenos rivales y creo que lo estamos disfrutando a pesar de lo que ha pasado hoy. Tenemos confianza, sabemos que tenemos un buen equipo y buenos jugadores para revertir esto y nos mentalizamos en conseguirlo".

"Necesitamos a nuestra gente, sobre todo cuando los resultados no se dan, pero sólo pensamos en seguir trabajando como hasta ahora, en analizar las cosas que hemos hecho mal para intentar no repetirlas más y desde ya, sacudirse un poco, pensando en las cosas negativas que nos han dejado ganar y llegar con confianza y frescura al partido del próximo fin de semana ante un rival poderoso como es el Athletic", concluyó, cambiando el chip y pensando en reconquistar el terreno perdido en LaLiga.