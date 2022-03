El deseo de Febas por continuar en el Málaga: "Estaría encantado"

El centrocampista cuenta con una opción de compra por parte del club blanquiazul, que decidirá sobre si contar o no con él para la temporada 2022/2023

Aleix Febas está encantado con el Málaga CF y la ciudad. Encontrando su mejor versión con el paso de las jornadas, se ha ganado en los dos últimos partidos un lugar en el once titular de Natxo González. Parte de la victoria blanquiazul contra el Amorebieta pasa por la gran actuación del centrocampista, liberado en ataque y comprometido en tareas defensivas. En su semana más destacada desde que llegase el pasado mercado de invierno a la Costa del Sol, el nacido en Lleida declaró su deseo de continuar en el conjunto blanquiazul.

Cedido por parte del Mallorca hasta final de temporada, el centrocampista ya antes de firmar por el Málaga CF quiso incluir una opción de compra de cara a futuro. Una preferencia bastante asequible para las pretensiones del club, aunque esta variaría según la categoría donde los andaluces estén la próxima campaña. En una entrevista para Cope Málaga, Aleix Febas mencionó su intención de continuar en Martiricos: "La opción de compra que tiene el Málaga la quise incluir yo. Ahora en el césped me tengo que ganar esa opción de si me quiere o no el Málaga. Yo estaría encantado de seguir aquí".

En busca de una regularidad en su juego, Febas no ha contado con la confianza necesaria en su equipo de procedencia, el Mallorca. Con solo seis partidos disputados con los baleares este curso (en ninguno de ellos completó el encuentro), el centrocampista se vio obligado a cambiar de aires para volver a sentirse futbolista. Eligió Málaga donde su relación con Natxo González en etapas pasadas jugaron un papel fundamental para su llegada. "En Mallorca no tenía la continuidad que quería. Cada vez me voy encontrando mejor que es a lo que venía aquí. Ya se verá todo cuando llegue el momento, pero yo estaría muy contento", afirmaba en la emisora deportiva.

"Han pasado 3 años desde que coincidí con Natxo González. Tenemos confianza, todos evolucionamos. El fútbol da muchas vueltas", seguía en relación al mismo tema. Después de varios partidos donde no terminaba de arrancar, fue contra el Cartagena hace poco más de una semana cuando dio un paso al frente. También por el cambio de posición, más cerca del área y siendo fundamental en la presión en la salida de balón del rival. Pese a que Okazaki puso el empate en el 95', Febas fue junto a Brandon y Vadillo el más destacado del conjunto boquerón. También ocurrió lo mismo en la final contra el Amorebieta, en un papel más defensivo y de unión entre zaga y ataque.

Además, regaló una delicatesen de máximo nivel. Un caño de una finura digna de Pedri González. De hecho, dicha acción fue comparada con la del centrocampista del Barcelona frente al Athletic y que tan viral se ha convertido en redes sociales: "Arriesgué, no me gusta regalar la pelota y está vez sí me salió este regate. Entiendo que a Pedri al jugar contra el Barça se le dé más repercusión".

Manolo Gaspar trabaja en los próximos fichajes del Málaga, incluido Febas



A pesar de que aún faltan meses para el final de temporada (12 jornadas de liga), Manolo Gaspar ya trabaja en la confección de la plantilla para la temporada 2022/2023. Con el fichaje de Manolo Reina prácticamente cerrado, el nombre de Genaro Rodríguez es el último en salir a la luz. Pero no son los únicos. Contratos como el de Brandon Thomas, Dani Barrio, David Lombán o el propio Aleix Febas, el mismo que expuso su deseo por continuar en el Málaga CF el siguiente curso.