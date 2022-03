Álex Moreno resta importancia al incidente con un aficionado a la salida del Villamarín y desvela el sentir del vestuario del Betis

Muchos hinchas verdiblancos salieron en defensa del lateral zurdo, ausente por lesión ante Atlético de Madrid y Eintracht

Acabó lesionado, aunque disputando el partido íntegro, ante el Rayo Vallecano en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. De hecho, la dolencia de tobillo que ha tenido apartado a su compañero de demarcación Juan Miranda durante un mes, más otra rotura fibrilar previa, le obligaron a no descansar más de tres veces desde el mes de octubre, hasta que su cuerpo dijo basta. Forzó, incluso tras retirarse tocado ante el Athletic en el último encuentro oficial de 2021, porque su rendimiento estaba siendo espectacular y ni los técnicos ni el propio interesado querían parar. Se ha llegado hasta a hablar de selección para un Álex Moreno que no hace mucho estaba en boca de la mayoría y para nada bueno. Con su nombre en la rampa de salida si llegaba una buena oferta.

Pero la competencia y otros factores, entre ellos su empeño en corregir sus principales carencias (defensivas, casi siempre en la defensa de los centros laterales desde el perfil contrario y en su manera de encarar, con los brazos extendidos, que le costaron varios penaltis en contra durante la 20/21), el de Sant Sadurní de Noya ha dado un paso al frente que lo ha convertido no ya en indiscutible para Manuel Pellegrini, sino también en uno de los zagueros más productivos de LaLiga. Cuatro goles y otras tantas asistencias en 35 partidos dan buena fe de ello, por lo que esta inoportuna lesión ha frenado al carrilero en su mejor momento.

Este miércoles, a la salida con su vehículo del Estadio Benito Villamarín tras presenciar el duelo de ida de octavos de la UEL contra el Eintracht, Álex Moreno pasó un mal rato al ser insultado por un aficionado, un hecho que no pasó desapercibido para otros muchos, que reprendieron al energúmeno y apoyaron al catalán, tanto en persona como en las redes sociales. Hoy, el ex de Rayo y Mallorca salía al paso para quitar hierro al asunto, desvelando de paso el sentir del vestuario del Betis tras los últimos resultados (tres derrotas y dos empates, estos últimos suficientes para meterse en la final de Copa y pasar a octavos de la Europa League). "Las formas no fueron las más correctas y poco que decir del golpe a la ventanilla, además de que el primer jodido soy yo por no poder ayudar al equipo por la lesión. Pero aquí nadie se baja del barco; enemos retos muy bonitos por disfrutar. Todos unidos lo conseguiremos", zanjaba el defensor.