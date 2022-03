El delantero marroquí y Oliver Torres ensalzan el gran triunfo del Sevilla FC: "Ello son un gran equipo y lo hemos minimizado"

No marcó, pero En-Nesyri conectó tres remates de anticipación y potencia que recordaron mucho al jugador imparable de la pasada campaña. Fuera de que el gol se le sigue resistiendo, su esfuerzo titánico en defensa se notó y ayudó a que el Sevilla sacara ese importante resultado para la vuelta.

"Yo me encuentro bien, mejor, sumando minutos. Doy las gracias al mister por confiar en mí y voy a darlo todo para que vuelva En-Nesyri de verdad", indicaba el delantero marroquí, quien sigue luchando por regresar a su mejor versión. "Estoy concentrado en el campo para alcanza ese momento de gol y voy a seguir trabajando para conseguir, primero, victorias y si vienen los goles después, mejor", añadía.

En cuanto al partido en sí, el internacional marroquí consideraba que el Sevilla se lleva un "buen resultado" para la vuelta. "Vamos allá a conseguir otra victoria y a pasar. (...) Era un partido difícil, pero estamos bien de forma. Hemos conseguido una gran victoria y luchado hasta el final. Le doy las gracias a todos por estar concentrados 90 minutos", indicaba.



Oliver Torres: "Son un gran equipo y lo hemos minimizado"

Otro que resultó clave fue un Oliver Torres que se tuvo que jugar en el doble pivote junto a Joan Jordán e, incluso, hacer el papel de Fernando a la hora de sacar el balón tras el descanso. Y no desentonó en absoluto.

"Hoy tocó jugar en el doble pivote con Joan y he intentadod disfrutar. Para lo que se me requiera, aquí estoy", afirmaba Oliver, que valoraba el gran encuentro del Sevilla. "Hicimos un gran partido, con muchas ocasiones y pudieron llegar mas goles", aseguraba el extremeño, quien desveló que Julen Lopetegui les pidió que "el secreto erar correr" y que con ello han "tenido premio ante un rival que tiene muchas acciones ofensivas". "No es fácil jugar ante un gran equipo como éste al que hemos conseguido minimizar", añadía.

Por último, tuvo palabras de elogio para un sevillismo que hoy volvió a estar incansable. "La aficion sabe la importancia que tiene para nosotros, la necesitabamos y por momentos se ha escuchado, han animado mucho. Sólo agradecérselo e ir con más ganas a lo que viene", concluía.