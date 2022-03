LaLiga vigila de cerca al Málaga

La Patronal se acuerda del conjunto blanquiazul tras su victoria frente al Amorebieta

LaLiga sigue y vigila de cerca al Málaga CF. Esta vez no lo hace para advertir de los posibles problemas en tesorería del club. Tampoco para amenazar con el límite salarial. Esta vez la Patronal se dirige al club blanquiazul por aspectos meramente deportivos. Por lo que logró recientemente en Lezama. Una victoria que sirvió para alejarse del descenso diez puntos, aunque luego recortase a siete la Real Sociedad B tras superar al Sporting de Gijón en el Reale Arena.

A través de su cuenta oficial de Twitter, LaLiga se ha acordado este jueves de los tres puntos de oro obtenidos por el Málaga contra el Amorebieta, rival directo por la permanencia. Acompañado de una imagen de la celebración del primer gol del partido obra de Brandon Thomas, máximo artillero de los blanquiazules, LaLiga posteó el siguiente texto en referencia a la pasada victoria: "El Málaga consiguió en el Amorebieta-Málaga una victoria importantísima para alejarse de los puestos de peligro. ¡Los malagueños son el equipo a seguir esta jornada en LaLiga SmartBank!".

Además de ello, hicieron referencia a Natxo González. El entrenador vitoriano consiguió su primera victoria desde que llegase a la Costa del Sol en el mes de enero. Un triunfo que se le había resistido y que rompe una dinámica muy negativa de resultados. Más que tres puntos, la posibilidad de trabajar con más tranquilidad y con menos ansiedad.

Juande, único jugador del Málaga en el once ideal de LaLiga



No solo fue el Málaga CF como club el nombrado por la Patronal. El asalto a Lezama también tuvo nombres propios. Vadillo, Febas, Brandon o Víctor Gómez fueron varios de los que más destacaron durante los 90 minutos de juego. Pero, sin duda, el que más protagonismo tuvo fue Juande Rivas. El central cordobés dio un recital de liderazgo y contundencia en la línea defensiva formada por cinco hombres.

Además, anotó el segundo gol del partido para certificar y cerrar el botín conseguido en Lezama. Sin estar a pleno rendimiento, Natxo González no dudó en incluirle desde el inicio en el once. Y no se equivocó. De hecho, gala de su actuación fue el posterior premio concedido por LaLiga, que le incluyó en el once ideal de la jornada 30 de LaLiga SmartBank.

Único malaguista entre los elegidos, este fue el mejor once de la anterior jornada para LaLiga:

Portero: Andrés Fernández (Huesca)

Defensas: Nyom (Leganés), Grego Sierra (Burgos), Juande Rivas (Málaga), Luís Pérez (Valladolid)

Centrocampistas: Bodiger (Cartagena), Álvaro Aguado (Valladolid), Nacho Gil (Cartagena), Baena (Girona)

Delanteros: Karrikaburu (Real Sociedad), Azón (Zaragoza)