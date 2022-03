Lucas Boyé no oculta que le ha llegado el interés del Sevilla: "Trato de abstraerme"

El delantero argentino es uno de los jugadores de moda de LaLiga y ha sido relacionado con Sevilla FC y Atlético

Siete goles en 17 partidos y liderar al mejor equipo en el primer mes y medio de 2022 le valieron a Lucas Boyé para que lo situaran a finales de enero en la órbita de dos de los clubes más potentes del fútbol español: Atlético de Madrid y Sevilla FC.

El delantero argentino, en su segunda temporada en el Elche, esta cuajando una gran campaña. Y aunque no ha marcado desde entonces -sólo ha jugado tres partidos más- y ha estado de baja por lesión dos semanas, su gran momento le ha servido para ser citado en la lista previa de su selección, algo que no había podido saborear antes, ni siquiera cuando jugaba en River Plate o Newell's.

"Supone para mí una alegría inmensa, independientemente de que sea una prelista. Al margen de que entre o no, es un gran logro para mí y un sueño cumplido. Ahora sólo queda esperar a la cita definitiva. La llamada de Argentina me produce una alegría enorme que le dedico a mi familia, a mi novia y a mis amigos. Ellos han sido los que siempre me han ayudado en el día a día", aseguraba el futbolista de San Gregorio, quien admite que su gran momento no se le ha subido a la cabeza.

Y que tampoco se puso nervioso por tener a clubes de primer nivel pendientes de él en enero. "Estuve muy tranquilo. Nadie me llamó ni me comunicó oferta alguna. No supe nada de lo que pasaba, salvo por lo que leía en internet o publicaban los medios de comunicación. Lo viví muy tranquilo y estuve centrado con mi cabeza donde tocaba, que era rendir con mi equipo", señala el ex del Torino, cuyo fichaje por tres millones hizo efectivo el Elche el pasado verano y que ahora tiene una cláusula de rescisión de 25 millones.

En este sentido, Lucas Boyé sabe que no será fácil que ningún equipo pague esa cantidad por él, aunque tampoco le preocupa. "En el fútbol pasan cosas nuevas todo el tiempo. Se verá lo que sucede en el mercado de verano. Yo estoy muy feliz en el Elche, muy a gusto con la ciudad y en el equipo. Lo que vendrá, no lo sé", aseguraba, al tiempo que admitía haber conocido del interés del Sevilla FC, pero que nadie del club hispalense le "llamó". "Repito, trato de abstraerme de todo eso y no me parece correspondiente tener que preocuparme de quién quiere o quién no. Sólo me enfoco en tratar de hacerlo lo mejor posible. Debemos estar todos enfocados en hacerlo bien", añadía.

El argentino es uno de los nombres que el Sevilla habría barajado, aunque no para incorporar en un mercado en el que finalmente se hizo con Martial sino de cara a un futuro en el que puede tener las bajas de Rafa Mir o En-Nesyri. O como tercer delantero -aunque no en ese orden-, papel que habría representado este año Luuk de Jong de no haberse ido al Barça.