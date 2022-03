De exnovio de Chabelita a principal opositor de Cala y Coke en Sanlúcar

El central del Cádiz CF, junto a su amigo y excompañero en el Sevilla FC, lidera el proyecto de conversión del Atlético Sanluqueño en SAD, donde se ha encontrado con la oposición de Alberto Isla

Hace años que el ahora jugador del Cádiz CF Juan Cala compagina su papel como futbolista profesional con el de empresario. El canterano del Sevilla FC dispone de varios negocios en su Lebrija natal, donde dispone de un complejo deportivo (Alma) que se ha convertido en un referente en la formación y el disfrute deportivo de los lebrijanos y desde donde el zaguero viene trabajando con el Atlético Sanluqueño desde 2020 gracias a su centro de medicina, con el que se trabaja en la recuperación de los lesionados del conjunto verdiblanco, así como se les da asesoría en asuntos de medicina deportiva.

Un futbolista, Cala, que comparte muchas inquietudes y alguna sociedad con su excompañero en el Sevilla FC y amigo personal Coke Andújar, actualmente en las filas del Levante. Ambos lideran hoy día un proyecto para convertir el Atlético Sanluqueño, que milita en Primera RFEF, en Sociedad Anónima Deportiva, lo que podría acabar materializándose el próximo 26 de marzo, cuando los socios del club deberan pronunciarse al respecto en una Asamblea General Extraordinaria convocada para dicha fecha por el presidente de la entidad, Miguel González.

El pasado 4 de marzo ya hubo una reunión informativa en la que González dejó claro que el futuro deportivo del Sanluqueño pasa por la conversión en Sociedad Anónima Deportiva "para seguir creciendo".

"El año que viene -continuó- la Federación nos exige 200.000 euros de aval. A nadie se le escapa que este año si no es por un favor que nos hacen no estaríamos compitiendo en Primera RFEF. Nos hacen un favor para poder competir y el favor es uno, no habrá dos. El Sanluqueño no tiene posibilidad de obtener 200.000 euros, nadie te da un aval bancario o un préstamo, no tenemos nada de patrimonio y por lo tanto no tenemos nada que hipotecar. Si mantenemos la categoría y no nos transformamos en SAD no podremos competir en Primera RFEF y no creo que Sanlúcar se merezca eso", explicó el actual presidente del Sanluqueño, quien destacó que "el capital privado del que se va a disponer será bien invertido en la estructura del club", al tiempo que destacó que "es un proyecto de gente de fútbol para y por el Sanluqueño, no un proyecto de un fondo de inversión y si no subo si te he visto no me acuerdo".

La noticia, lógicamente, no ha pasado inadvertida para nadie en Sanlúcar de Barrameda, donde han surgido voces discordantes como la de Alberto Isla, quien participara en el reality de Supervivientes 2018 tras saltar a la fama por ser pareja de Chabelita, ahora Isa Pantoja, y padre de su hijo.

Sanluqueño reconocido y muy vinculado al Atlético Sanluqueño como aficionado, Alberto Isla ha mostrado su oposición al futuro movimiento en una carta abierta publicada por Marca, en la que el que fuera pareja de la hija de Isabel Pantoja y cuñado de Kiko Rivera deja clara su "tristeza" y "negativa" sobre la propuesta del Atlético Sanluqueño de convertirse en Socidead Anónima Deportiva.

"Es cierto que a bote pronto suena bonito que unos futbolistas consagrados en la Primera división española quieran inyectar dinero y aportar su propio capital para engrandecer al club. También es una pena que una ciudad con 70.000 habitantes y solo 1.800 socios tenga que estar mendigando 200.000 euros, supuestamente, para seguir compitiendo, como bien dice el presidente del club, en la Primera RFEF", argumenta Isla, quien recuerda que la 'Leti' "es fielmente de los socios".

Un alegato en el que se pregunta, también qué pasará si el Atlético Sanluqueño se acaba convirtiendo en SAD: "¿Qué pasa si finalmente el Sanluqueño se convierte en SAD? El socio simplemente se dedicaría a pagar su carnet, y a ver a la 'Leti'. Sin ser más que eso... un socio sin derechos".

Y sigue argumentando Isla: "El Atlético Sanluqueño, en sus casi 75 años de historia siempre ha estado en bajas y altas, más bien en las bajas en cuanto a lo económico. Se han pasado por muchos baches y tropiezos pero ahí sigue... siendo de los sanluqueños. Si el club deja de ser de Sanlúcar para pasar a manos de personas que no lo son, solo por el hecho de ser futbolistas, gustarles el fútbol, y querer inyectar... perdonen, pero no lo llego a entender. Por mucho proyecto bonito que presente. Y me reitero y explico esto. ¿Quién dice que su proyecto no puede salir mal?".

Alberto Isla no tiene nada contra Cala ni Coke, pero...

Por último, Alberto Isla asevera que no tiene "nada contra Juan Cala ni Coke Andújar", al tiempo que les "agradece" que quieran aportar su capital al Atlético Sanluqueño, aunque lo tiene claro: "Prefiero un club en 2ª o 3ªRFEF de los socios, abierto y disfrutando de nuestro club, a un club ("privado") en el que solo se tenga que aportar X dinero por el carnet de socio, dejando las cuestiones del club en manos de los que los "dueños del capital" elijan. Por muy bonito, vuelvo a repetir, que nos lo pinten".

"El club es de SANLÚCAR, el club debe quedarse en los socios", concluye Alberto Isla en su escrito, poniéndole voz a ese sector de la afición del Atlético Sanluqueño.