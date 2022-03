La "satisfacción" de Natxo González por el juego pese al empate

El entrenador aseguró que es el encuentro que más feliz se marcha por el juego, no así por el resultado final

Es el mejor partido desde que está en el banquillo. Esa impresión tuvo Natxo González en rueda de prensa a pesar del resultado final, empate a cero. A pesar del sabor de boca agridulce, el el encuentro donde se siente "más satisfecho". "La lectura es evidente. Un comienzo en el que no hemos empezado bien, pero sí de un minuto concreto hasta el pitido final. El equipo me ha gustado mucho, es el partido del que más satisfecho salgo de todos. Ofensivamente he visto un equipo reconocible, queremos eso y estamos buscando eso. Falta el final. Hemos minimizado a un equipo importante que lleva toda la temporada arriba y estoy muy contento. Es el partido del que me siento más satisfecho por el juego. Por un lado hemos mantenido la portería a cero, nos han tirado una vez entre los tres palos, decía en primera instancia el vitoriano.

Hubo una acción polémica en el choque. Fue después de un agarrón sobre Brandon Thomas donde los blanquiazules reclamaron penalti. El VAR ni siquiera revisó la juagada: "Satisfecho no me voy cuando no gano. Para mí el resultado no es lo único importante. Hay otras cosas como entrenador, hemos llegado más veces a área. Hay que considerar que puede ser justo, pero repito que ellos tienen peligro en las transiciones, salen muy bien y hemos tenido alguna dificultad en el segundo tiempo. La Ponferradina es uno de los fiables de la categoría, defensivamente no se equivocan. Tienen que estar muy previstos, a ellos les ha dado puntos el sistema defensivo. Posiblemente. Lo he visto y no quería ni verlo: el penalti es evidente. Si no lo ha pitado es porque no era".

La falta del gol es el mayor déficit que arrastra el vestuario desde inicio de campaña. Una sequía que impide sumar de tres en tres. Sekou Gassama, uno de los delanteros que podría solventar este problema, no saltó al campo, motivo de cuestión al entrenador: "El entendimiento del juego cuanto más lo entiendes mejor vas a jugar. Es un concepto al que le doy mucha importancia. Hay que entender dónde tienes superioridades, cómo atacará la profundidad€ ese tipo de conceptos. Quizás en los últimos metros nos falta maldad, pero lo conseguiremos. Tenemos a Roberto, Pablo Chavarría, Brandon€ Al final la confianza ni se da ni se quita, se gana. Hay un trabajo entre semana en el que creo que están mejor otros en función del tipo de juego que queremos. No es que se haya perdido la confianza en él, pero en el día a día hay que ganárselo". "Me gustaría dar gracias a la afición, ha sido una bonita tarde y cómo estaban empujando al equipo", finalizaba con este mensaje hacia los seguidores boquerones.