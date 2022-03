Maldini alucina con Sadiq: "Es un delantero tremendo"

El afamado analista de fútbol internacional le ha dedicado un vídeo al futbolista más destacado de la UD Almería y pretendido por muchos en Europa

El fenómeno de Sadiq Umar no deja de crecer. Después de una primera temporada que no terminó de la mejor forma, el segundo año del nigeriano le ha servido para asentarse en el fútbol español de manera definitiva. Su equipo no está pasando por el mejor momento, eso sí, pero el estado de forma del delantero de Kaduna está siendo espectacular.



El Almería notó cómo en enero perdía a su mayor amenaza ofensiva, pues Sadiq fue convocado con su selección para la disputa de la Copa de África. Tras la eliminación de Nigeria, Sadiq ha dado un paso adelante en pos de conseguir el ascenso a LaLiga Santander que tanto se le ha resistido en los últimos años al Almería después de la llegada de Turki Al-Sheikh como propietario.



Los números de esta temporada de Sadiq no engañan a nadie: 15 goles y 7 asistencias en LaLiga Smartbank. Solo le superan Stuani y Stoichkov en la clasificación de máximos goleadores por un solo tanto. Eso sí, Sadiq es el jugador con más participaciones directas en los goles en todo el campeonato.



Estos números han llamado la atención de muchos, especialmente en el mes de febrero donde ha anotado 5 goles en cuatro partidos. Por eso mismo recibió el trofeo al mejor jugador del mes de LaLiga Smartbank, galardón que pudo ofrecer en los momentos previos al Almería - Lugo a la afición rojiblanca.

La temporada de Sadiq no deja indiferente a equipos ni expertos



Muchos equipos, entre ellos el Sevilla, están siguiendo de cerca la situación de Sadiq. Tampoco pasa desapercibido el buen hacer del delantero internacional con Nigeria para los expertos en el fútbol. Uno de los máximos exponentes del periodismo deportivo y uno de los mejores analistas de fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido hablar sobre Sadiq Umar.



Maldini presentó al futbolista de la UD Almería recordando sus primeros pasos en el fútbol europeo de la mano de la Roma: "En su segundo partido, marcó su primer gol y entró sustituyendo a Salah". El primer gol del nigeriano fue un remate de cabeza plácido nada más ingresar al campo.



No escondía su admiración Maldini por Sadiq: "Es un futbolista tremendo. Tiene mucha potencia y es capaz de deshacerse de los defensores por pura potencia. Además, es capaz de marcar golazos con buenas definiciones". El destacado periodista alababa a la dirección deportiva del Almería de igual forma: "La operación de Sadiq es un chollo: pagaron 5 millones de euros por él y ahora vale mucho más. No era fácil, porque le captaron en el Partizán, así que han hecho un buen trabajo".



Por último, Maldini sigue el pensamiento mayoritario sobre el futuro de Sadiq: "Está claro que es un jugador que no es de Segunda División. El año que viene sí o sí jugará en Primera División, veremos si lo vemos con el Almería, si finalmente asciende, o con otro equipo".