El Big Data demuestra que el Almería debió ganar al Lugo

Gracias a la inteligencia artificial y a las muchas estadísticas que arrojan los partidos, se puede confirmar que el equipo almeriense debió ganar su último partido.

Las opiniones son subjetivas para cada persona. Hay muchas, variadas y diversas. Lo que no se puede discutir es un hecho objetivo, como lo son los datos que aportan la inteligencia artificial y el Big Data en el fútbol. En ocasiones sirven para corroborar hechos como los acontecidos en el Almería 3-3 Lugo, donde los indálicos no fueron capaces de ganar el partido a pesar de las oportunidades de las que dispusieron.



La máxima eficacia con la que los gallegos resolvieron sus pocas ocasiones fue fundamental para conseguir rascar un punto en uno de los campos más difíciles de LaLiga Smartbank. Apenas le sirvió al Lugo lanzar cuatro veces entre los tres palos para anotar tres goles. Un hecho que inevitablemente puso las miradas en la actuación de Fernando, que desde el inicio del 2022 no está en su mejor estado de forma.



Así lo corroboran los datos que comparte la cuenta de Twitter @FutbolyRedes, dedicada al análisis de la Segunda División española aplicando metodologías de los Sistemas Complejos al estudio del juego de los equipos de fútbol. En este caso, se ponía el foco en los goles esperados de uno y otro equipo, una estadística muy reveladora del devenir de los partidos.



El Lugo no debió marcar ningún gol ante el Almería



No saltó ninguna sorpresa: el Almería alcanzó la cifra de 2.54 goles esperados en el choque del sábado ante el Lugo, aunque luego materializara tres goles. En cambio, el Lugo, según la estadística, no debió haber marcado ningún gol: 0.54 goles esperados. Sin embargo, todos conocemos la historia: los gallegos se sobrepusieron a cada gol del Almería neutralizando hasta en tres ocasiones el marcador.



Por tanto, la estadística es bastante clara: el Almería debió ganar el partido ante el Lugo en condiciones normales. Cuestión de mala suerte o de bajo rendimiento de algunos jugadores rojiblancos, la realidad es que esos tres puntos se le escaparon al Almería que ya encadena dos partidos repletos de "surrealismo", tal y como dijo Rubi en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Zaragoza.



Ahora no hay tiempo de lamentaciones para los pupilos de Rubi, que vuelven a encarar una semana de entrenamientos, pasada por calima, para preparar una auténtica final anticipada ante el Tenerife en la lucha por el ascenso a LaLiga Santander la próxima temporada. Tocará corregir todos los errores que provocaron estos desajustes con la estadística para volver a sumar de tres en tres después de dos partidos sin conocer la victoria.