El futuro de Lo Celso en el Villarreal y lo que echa de menos del Betis

El argentino está dando su mejor nivel desde que regresó a LaLiga, donde se ha convertido en un futbolista vital dentro del esquema de juego de Unai Emery, el cual pidió su fichaje durante el mercado de invierno pasado

Giovani Lo Celso se está volviendo a sentir futbolista en el Villarreal CF de Unai Emery. Después de una etapa irregular en el Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra, donde nunca tuvo mucha continuidad, el argentino está comenzando a recordar a ese futbolista que enamoró a todos en el Real Betis Balompié.

Su regreso a LaLiga no ha podido ser mejor y es que desde que aterrizó en el Villarreal ha sido titular en todos los partidos que ha jugado el submarino amarillo, a excepción del que enfrentó a su actual equipo contra el Real Betis precisamente, en el que sólo disputó unos diez minutos porque acababa de incorporarse a la plantilla.

Por gozar de esa total confianza de su entrenador, Unai Emery, y por el buen juego que está desplegando el de Rosario ahora mismo, no son pocos los aficionados castellonenses que piden al Villarreal CF que fichen al talentoso suramericano. Una situación que abordó en una entrevista concedida al diario Marca antes del partido de vuelta de UEFA Champions League contra la Juventus de Turín. "Trato de disfrutar el día a día, cada entrenamiento, cada partido y, después, el fútbol y la vida va a decir lo que va pasando. No sé lo que va a pasar, pero sí sé que estoy trabajando al cien por cien, que voy a dar lo mejor y ya veremos lo que pasa en verano", afirmó Lo Celso que no despejó ninguna incógnita y que en principio tiene que volver a Londres cuando acabe la actual campaña futbolística. Si bien es cierto que su continuidad en el Tottenham no parece probable y será uno de los jugadores más deseados del próximo mercado de fichajes de verano.



En esa misma conversación, Gio Lo Celso tuvo muy presente al Real Betis Balompié, equipo en el que dio un gran nivel y le sirvió como trampolín para volver a un conjunto de UEFA Champions League tras su salida del Paris Saint-Germain. Sin duda, la gran cantidad de goles que hizo con la camiseta verdiblanca es algo que se le quedó marcado y que en parte echa de menos. "En el Betis tuve una buena etapa de goles, pero tampoco me fijo mucho en eso sino en el funcionamiento del equipo, en lo que uno le pueda aportar al equipo más allá del gol", explicó dejando claro su compañerismo y su visión grupal el juego.