'El Plan' del Almería para conseguir el ascenso, según Akieme

El lateral zurdo rojiblanco ha comentado la actualidad del equipo almeriense y cree en que, si se sigue 'el plan', se podrá conseguir el ansiado objetivo

Sergio Akieme, el lateral zurdo de la UD Almería, ha hablado sobre toda la actualidad que envuelve al club rojiblanco después de empatar contra el Lugo y ya encarando una semana de entrenamiento para preparar el importante partido ante el Tenerife a domicilio.



Una semana de entrenos que está siendo marcada por la intensa calima que azota especialmente el sureste de la Península. Entrenar, como reconoce Akieme, "está siendo un poco incómodo" ya que "se respira como arena o tierra".



Quedan once jornadas y la clasificación está muy apretada. Para el lateral zurdo rojiblanco, cada semana cobra de mayor importancia: "Cuando perdemos siempre se queda una mala sensación y surge ese pensamiento de dificultad para subir. Cuando ganamos y los demás pierden pues todo lo contrario. En lo que nos transmiten desde el cuerpo técnico y lo que intentamos transmitir entre nosotros es que tenemos que tener las ideas claras".



Sobre el próximo partido ante el Tenerife: "Todos los partidos cuentan por igual pero es cierto que de aquí a final de temporada nos encontramos con ciertos enfrentamientos directos. Está claro que si nosotros superamos al Tenerife, vamos a ganar el average y les vamos a sacar más puntos".



Sobre el buen ritmo de los equipos de la parte alta de la clasificación: "Los equipos que estamos arriba nos caracterizamos en que, después de las derrotas, somos capaces de encajar buenas victorias y de que nadie nos pueda dar por muertos".



Recuerda el último choque entre los tinerfeños y rojiblancos: "Fue un partido bastante igualado, un partido de desgaste. Estuvimos bastante parejos tanto los unos como los otros. En los últimos minutos nosotros apretamos más y no pudieron aguantar el ritmo que pusimos".



Sobre el posible plan para conseguir volver a la victoria en el Heliodoro Rodríguez López: "Sabemos que es un equipo bastante estable y es complicado pillarles un día por sorpresa. Sabemos que va a ser un partido como el de la ida: complicado y que habrá que trabajarlo mucho. Se va a decidir por los pequeños detalles".

La lucha por el ascenso a LaLiga Santander está que arde, pero Akieme ve al Almería capaz de conseguirlo



A pesar del empate ante el Lugo, Akieme valora haber ampliado la renta con el Valladolid: "Tenemos la ventaja de poder mirar la clasificación y vernos en ascenso directo. Hemos terminado la jornada habiendo aumentado un punto con el tercero y a partir de ahí tenemos que intentar corregir los errores por los que empatamos el otro día y mejorarlos para que los partidos que quedan poder sacarlos adelante".



Sin duda, este Almería está teniendo que superar muchos obstáculos lejos del terreno de juego para poder salir adelante esta temporada: "Enero no fue un mes bueno pero creo que aprendimos de la situación. Ahora nos está pasando con los centrales. Esta sí que la estamos superando más allá del partido que empatamos".



Sobre su buen estado de forma: "Me encuentro muy bien física y mentalmente. Durante la temporada ha habido tramos que he jugado y tramos que no. Cuando consigues enganchar dos o tres partidos seguidos, consigues buenas sensaciones. Si además, esos partidos coinciden con que el equipo juega bien y gana consigues todavía mejores sensaciones".



Sobre el estado de forma de Sadiq Umar: "Sadiq está en un momento de mucha confianza y de mucha efectividad. Está ayudando mucho y cada uno tiene que saber aprovechar sus buenos momentos. Él está ahora mismo en uno y tenemos que intentar que siga así. Cuando no esté en algún partido, hay que intentar que los goles se repartan".



El año pasado Akieme ya intentó conseguir el ascenso con el Almería, sin éxito. Ahora tiene una nueva oportunidad: "El ascenso significa, en primer lugar, quitarnos la espina que tuvimos el año pasado. En segundo lugar, significaría la oportunidad de mostrar al Almería, este proyecto tan bueno que tenemos, en la máxima categoría".



Y el de Parla ve al vestuario capacitado para lograrlo: "Veo al equipo con bastante tranquilidad y confianza. Creemos en nosotros mismos y creemos en el plan que tenemos que seguir para ascender. Tenemos "El Plan".