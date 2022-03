Rubén Sobrino habla de su falta de gol

El jugador del Cádiz CF ha comparecido este miércoles en sala de prensa

Rubén Sobrino está viviendo una temporada complicada en el Cádiz Club de Fútbol. El delantero fue una petición expresa de Álvaro Cervera a la conclusión del pasado curso, el técnico guineano estaba encantado con el rendimiento que había dado en media campaña, y en la dirección deportiva centraron todos los esfuerzos en él a la hora de cerrar la incorporación de un atacante, aunque en el tramo final del verano se pudo cerrar también la cesión de Florin Andone procedente del Brighton, pero el rumano no ha dado el rendimiento esperado.

Los números de Rubén Sobrino esta temporada son preocupantes, ha participado en 24 partidos de liga, y tan solo ha dado una asistencia, y en un año vistiendo la elástica gaditana, tan solo un gol oficial.

Este miércoles el jugador ha sido el protagonista ante los medios de comunicación. Con Sergio ha perdido su papel de titular que disfrutaba con Cervera, pero señala que "el rol de jugar las segundas partes no significa que no esté contento conmigo. Si fuera así no jugaría. La competencia que tengo creo que también es muy alta y hay otro aspecto que todos sabemos, yo el primero y trabajo cada día en ello, como es mi falta de gol. Eso es algo que cualquier jugador que juega arriba necesita también y puede pesar un poco. Pero estoy contento, Sergio me ha dado su punto de confianza. Trabajo en los entrenamientos y ahí es donde tengo que darle la confianza yo. Siempre creo que puedo dar mucho más".

Sobre el juego del equipo, apuntaba a que "la diferencia es que ahora defendemos un poco más adelante. Metemos al rival un poco más en su campo, pero también tienes menos espacio para correr. ¿Liberados? Si cuentas las distancias sí, pero trabajamos lo mismo. En fútbol si no haces ese trabajo, si no compites, lo tienes complicado para sacar puntos".

A pesar de no salir aún del descenso, confía en lograr la permanencia. "Todos estamos con mucha confianza. Tenemos fe y tenemos el apoyo de la gente. Eso es importante. Antes hemos tenido dudas, cuando ves que no te da. Ahora nos está pasando lo contrario. Las sensaciones son muy buenas, aunque nos están faltando un poco los resultados. El otro día nos fuimos muy fastidiados pero demostramos que podemos competir contra cualquier equipo. Veo a la gente capacitada y con mucha fe de que lo podemos sacar".

En el fútbol moderno se basa mucho en las sensaciones, y de los conjuntos de la zona baja, Rubén Sobrino que el Cádiz es que mejores partidos está haciendo. "Todos saben que tenemos opciones de salvarnos. Estamos más cerca con esas sensaciones y con los partidos que estamos haciendo. Ahora tenemos que dar otro paso más para ser más fuertes en las áreas. Confío mucho en el equipo, en el trabajo que se está haciendo y con una motivación extra para poder sacar esto. Va a ser complicado, pero sí todos creemos claro que se puede".

Los gaditanos afrontan este fin semana un duelo complicado ante el Villarreal. "Nos quedan partidos complicados, con rivales que están arriba, en teoría los más complicados. Este va a ser diferente al del Atlético. Al Villarreal le gusta tener la pelota. A ver si podemos estar juntitos y hacer daño a la contra. Ahora tenemos varios registros buenos".