Le echaron del Almería y ahora es fundamental en el Tenerife

Este jugador pasó por las filas rojiblancas pasando desapercibido y ahora se vuelven a ver las caras en el próximo choque que enfrentará a Almería y Tenerife

El próximo partido que disputarán Almería y Tenerife el próximo lunes encierra muchas intrahistorias. Muchos viejos conocidos se vuelven a ver las caras después de un tiempo alejados. Todo esto teniendo en cuenta la importancia de este choque: segundo contra cuarto clasificado.



El partido entre Almería y Tenerife se presenta como una auténtica final anticipada. Los almerienses necesitan volver a ganar tras dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, especialmente después del empate a tres ante el Lugo. Por su parte, los tinerfeños no quieren perder el tren del ascenso directo, ahora mismo a cuatro puntos de sus próximos rivales. Una victoria para cualquiera de los dos conjuntos significaría un golpe sobre la mesa.



El primero con pasado rojiblanco es ni más ni menos que el propio entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis. El técnico catalán afrontó su primera experiencia en el fútbol profesional de la mano del club presidido por Alfonso García por aquel entonces. Llegó al final de la temporada 16/17, consiguió la permanencia y fue despedido en el inicio de la siguiente campaña. Desde entonces, ha realizado alguna que otra declaración que no ha sentado demasiado bien en la parroquia rojiblanca, que le tenía en buena estima hasta ese momento.

El Almería prescindió de Corredera y ahora es vital para el mejor Tenerife en años



Sin embargo, Ramis no es el único. De hecho, uno de los jugadores que más ha empleado el que fuera técnico de la UD Almería también cuenta con pasado rojiblanco. No es ni más ni menos que Álex Corredera, un futbolista que ha jugado todos los partidos de la temporada vistiendo la camiseta del Tenerife.



Corredera llegó al filial del Almería procedente del Dépor Fabril. En aquellas temporadas, el equipo filial rojiblanco prácticamente suscitaba más interés o ilusión que el primer equipo, que iba deambulando por Segunda División e intentando esquivar el descenso a la ya extinta Segunda División B.



El centrocampista catalán fue uno de los jugadores más destacados del filial y eso le valió para debutar con el primer equipo del Almería en el fútbol profesional. A pesar de su valía y sus cualidades, la dirección deportiva de por aquel entonces decidió dejarle marchas bajo extrañas circunstancias. No era comprensible que un jugador tan prometedor abandonase el barco indálico teniendo en cuenta la poca materia prima de la que disponía el primer equipo.



Hubo ciertos rumores extraoficiales que vinculaban esta salida a algún episodio extradeportivo en el vestuario, pero nunca se supo nada de manera certera. Lo que vino después, ya se sabe: Corredera llegaría al Badajoz procedente del Real Murcia, equipo que le acogió después de su salida del Almería. Después de cuajar una gran temporada con los albinegros, firmó con el Tenerife esta temporada.