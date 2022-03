Natxo González: "Es increíble que hayamos perdido. Estoy jodido"

Cabreado por la derrota, el técnico señaló a la "falta de gol" como principal problema

Con rabia y coraje por la derrota entraba Natxo González en la rueda de prensa post partido. Dolido por caer ante un rival directo, fue conciso y claro en sus declaraciones: "La valoración del partido es clara. Hemos llegado mucho al área contraria, mucho más que el rival. La eficacia ha sido lo que la ha decidido. Ese sería el resumen".

No por el juego, que no fue malo, se mostró cabreado ante la penalización del equipo de cara a puerta. De hecho, el gol de Bouldini llega después de una ocasión clarísima del Málaga por parte de Brandon Thomas: "El juego de ataque es el problema. Defensivamente estamos bien. Miras el número de tiros en contra en los últimos partidos y es muy pequeño. Lo perfecto no existe, pero nos penaliza un poquito el área contraria. Buscamos muchos recursos para llegar y lo estamos haciendo, pero nos falta fortuna en momentos concretos".

Tardó en hacer los cambios. De una tacada, sustituyó a tres hombres tras encajar el gol: "Estábamos muy bien. Estábamos llegando con claridad y nos faltaba el último pase y la definición. El partido estaba controlado, y el rival no generaba. Los 3 cambios se realizan por refrescar, simplemente".

"Esa es la diferencia y la frustración. Tenemos que generar mucho. Por otro lado, poca fortuna también con el palo de Kevin. Con menos ocasiones el rival, pues te penaliza. Nos han tirado poco y nos han metido una. Esa falta de eficacia en el área nos penaliza", decía sobre la inoperancia ofensiva mostrada en el Fernando Torres.

Por último, afirmó que no presta atención a la clasificación y al resultado de sus perseguidores: "No he visto nada, estoy jodido y me da igual lo que hayan hecho los demás. Es lo que me da vueltas a la cabeza. Lo demás me da igual. Es increíble que hayamos perdido aquí con el partido que hemos hecho".