El rojiblanco Uzuni se medirá a España el 26 de marzo en Barcelona

En plena pelea por la salvación del Granada CF, los nazaríes consiguieron este sábado una victoria balsámica en Mendizorroza que hundió sus penas y al Alavés. Una victoria en Vitoria que aporta un subidón de moral muy importante para los rojiblancos.

Es por ello que, tras la buena imagen ofrecida ayer, Torrecilla seguirá como entrenador del Granada CF durante todo el parón de selecciones; además, se sentará de nuevo en el banquillo para el duelo frente al Rayo Vallecano del 3 de abril en el Nuevo Los Cármenes, otro en clave permanencia.

En una semana tan importante para la escuadra rojiblanca, uno de sus jugadores ha recibido una gran noticia. Raúl Torrente ha sido seleccionado por Luis de la Fuente para la selección española sub-21.

El central murciano es una de las novedades en la sub-21, que disputará dos partidos de clasificación a la Eurocopa sub-21 los días 25 y 29 de este mes, ante Lituania y Eslovaquia, respectivamente. España se encuentra entablada en el Grupo C, siendo el líder con 15 puntos y buscando la clasificación matemática para la Eurocopa.

Sí bien, el joven canterano nazarí no es el único, pues el extremo Myrto Uzuni también ha sido llamado a filas para la selección albana, que se medirá a España en el RCDE Stadium el próximo 26 de marzo. Además del combinado español, el granadinista se verá las caras también con Georgia tres días después.

Hay otro granadinista que también ha sido llamado por su nación para defender sus colores en las ventanas FIFA: Luis Suárez. De esta forma, el ariete rojiblanco vuelve a ser citado por segunda vez consecutiva por el seleccionador Reinaldo Rueda tras la anterior ventana FIFA del mes de enero. Las opciones directas de clasificación de los cafeteros son prácticamente nulas, pues la escuadra de Reinaldo Rueda no gana hace siete fechas y no marcó goles en esos encuentros. Es decir, Colombia tiene la tercera peor racha sin goles en la historia de las clasificatorias.

No obstante, Colombia aguarda una posibilidad de estar en el Mundial de Catar de 2022: la repesca. No obstante, ya no depende de sí mismo, y deberá vencer en los dos compromisos que le restan, contra Bolivia y Venezuela, y esperar resultados.

Por ello, ni Luis Suárez, ni Torrente, ni Myrto Uzuni, estarán en el encuentro amistoso programado para el día 25 de este mes, cuando el Granada CF visitará el Estadio de la Victoria para medirse al Real Jaén en un acto conmemorativo por el centenario del club lagarto.