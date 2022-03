Sadiq sueña con el Mundial y 'pasa' de las críticas

El delantero de la UD Almería recapitula su último paso por la selección de Nigeria y ha hablado sobre el futuro próximo, donde se juega el pase al Mundial de Catar

Sadiq Umar, delantero de la UD Almería, encara una semana de infarto. El lunes será la referencia rojiblanca en toda una finalísima en la lucha por los puestos de ascenso directo a LaLiga Santander ante el Tenerife, especialmente tras la derrota del Valladolid esta jornada. Además, volverá a la concentración de su selección nacional. Nigeria se juega, en una eliminatoria a ida y vuelta contra Ghana, el pase definitivo al Mundial de Catar de 2022.

Sadiq ha vuelto a recibir la llamada de Austine Eguavoen a pesar de los pocos minutos de los que gozó en la Copa de África, pero reconoce que se ha premiado su trabajo: "Debido al gran nivel que hay en la selección, no tuve mucho tiempo para poder demostrar el mío. De todos modos, yo seguí trabajando duro de forma humilde, aprendiendo de lo que había a mi alrededor. Ahora, estoy de nuevo convocado. Cada vez que te ves dentro de la convocatoria únicamente lo agradeces y después tienes que dar lo mejor para responder".

Sobre jugar la Copa del Mundo: "Por supuesto que pienso en poder jugar el Mundial, nunca se sabe lo que puede pasar. Es el sueño de cualquier jugador. Todos y cada uno de los futbolistas sueñan con jugar un Mundial. Primero vamos a ir paso a paso: esperemos a ir a Ghana y volver a Nigeria con un buen resultado. Después ya veremos qué sucede".

Sadiq confiesa que no se enteró de las críticas que recibió en Nigeria



Sobre la posible minusvaloración de los aficionados nigerianos: "No lo creo. Solo intento disfrutar mis momentos con la selección, pues es un sueño. Muchos millones de personas no pueden llegar hasta ahí y cuando me veo vistiendo la camiseta blanquiverde, ya para mí es un sueño. No veo nada negativo fuera ni nada interponiéndose en mi camino. Solo quiero disfrutar ese momento sin negatividad".

Las críticas en la Copa de África apenas le llegaron porque, tal y como reconoce, "ni siquiera tengo Twitter". Aunque sí admite que su círculo más cercano le comentó algo al respecto: "Después del partido ante Túnez, uno de mis amigos de Kaduna me llamó para decirme que era tendencia en Twitter. Yo estaba en plan: "¿Y qué ha pasado?". Me dijo que el día anterior había sido tendencia también y que me tenía que hacer una cuenta. No lo necesito. Ya digo, no sé muy bien lo que se dice por ahí".

Algunas de esas críticas fueron bastante duras después de los primeros partidos, algo que cambió tras el gol que anotó en la fase de grupos y, especialmente, tras el buen partido ante Túnez: "Muchas veces en el fútbol no es posible finalizar con gol todas las ocasiones que creas, porque somos humanos y no máquinas. Es parte del fútbol que los aficionados, a veces, cuando no se dan los resultados se frustran. Yo intento siempre disfrutar el momento como dije".

En esta nueva convocatoria han regresado dos de los delanteros más importantes de la historia reciente de Nigeria: Víctor Osimhen y Odion Ighalo. Son perfiles algo distintos a los de Sadiq y reconoce que es "difícil" decir qué puede aportar de forma distinta a estos dos jugadores: "Son dos jugadores top".