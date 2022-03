Así es la recta final que le queda al Almería en su lucha por el ascenso

El conjunto rojiblanco encara las últimas diez jornadas de la competición en una buena posición para lograr el ansiado ascenso a LaLiga Santander

La UD Almería dio un golpe sobre la mesa al vencer al Tenerife a domicilio por 0-1. Los pupilos de Rubi aprovecharon de esta manera los pinchazos de sus dos máximos rivales en la lucha por ascender. El Eibar empató sobre la bocina un partido que tenía perdido en Ponferrada y el Valladolid cayó en su propio estadio frente a Las Palmas.



Después de la disputa de esta jornada perfecta para el Almería, ya solo restan diez fechas en el calendario de la competición. De momento el equipo dirigido por Rubi encara esta recta final en una buena posición de partida, pues ostenta uno de los dos puestos de ascenso directo a la Primera División del fútbol español.



La situación, ahora mismo idílica para el Almería, puede cambiar de la noche a la mañana en las próximas jornadas. No en vano, los rojiblancos afrontan una serie de partidos muy exigentes con el colofón final de visitar al Valladolid en el José Zorilla, lo que augura ser una verdadera final por el ascenso. En estos momentos, el Almería aventaja en cuatro puntos a los de Pacheta y de momento el goalaverage particular es favorable al Almería, pues ganó en la ida a los pucelanos por 3-1.



Tampoco hay que olvidar al Eibar. El conjunto eibarrés le tiene ganado el goalaverage particular al Almería, pues venció en sus dos enfrentamientos esta temporada. Los de Garitano han perdido algo de fuelle en las últimas jornadas, sumando cuatro puntos de nueve posibles. Bien es cierto que ante la Ponferradina salvaron un empate cuando jugaban en inferioridad númerica. Ahora los vascos están un punto por encima de los rojiblancos, por lo que también habrá muchas miradas en Almería que no le quiten el ojo a las actuaciones de los armeros.

El calendario que le resta al Almería para buscar el ascenso, exigente



Por su parte el Almería debe encarar una racha de partidos muy exigentes a priori. El 'Tourmalet' rojiblanco comenzó su ascensión la pasada jornada ante el Tenerife, donde ya consiguió la victoria. Ahora recibirá al Girona en el Mediterráneo, visitará Huesca, se medirá ante la Ponferradina en casa y, por último, visitará al Valladolid. Después de esta racha de partidos, viene una recta final algo más sencilla a priori, pero que no permitirá ningún tipo de relajación en el vestuario indálico: Sporting en casa, Burgos a domicilio, Amorebieta en el Mediterráneo, visita al Sanse, Alcorcón en tierras almerienses y, por último, Leganés en Butarque.



Siguiendo las estadísticas de otras temporadas, el Almería de Rubi ha mejorado en dos puntos la puntuación que consiguió el equipo indálico la temporada pasada bajo las órdenes de José Gomes, que por aquel entonces era tercero a cuatro puntos del ascenso directo. Ahora, se han cambiado las tornas y es el Almería quien aventaja en cuatro puntos a su más inmediato perseguidor.



Hace poco el consejero delegado del Almería, Mohamed El Assy, predijo que el ascenso se situaría entre los 79 y 82 puntos. Para ello, el Almería debería sumar veinte puntos de treinta posibles. Lo que es lo mismo, la famosa media inglesa: ganar en casa y empatar lejos del Mediterráneo. Por lo tanto, se antoja importantísimo para los de Rubi hacerse fuertes en su feudo y no dejar escapar puntos como los que se marcharon ante el Lugo.