Los movimientos de Villarreal y Valencia para adelantarse al Betis por Comesaña

El Rayo ha tasado al centrocampista gallego entre cuatro y cinco millones, habiendo iniciado ya los contactos con algunos de sus postores

La buena temporada del Rayo Vallecano y de Santi Comesaña no ha pasado inadvertida para nadie. Aunque en las últimas jornadas se ha caído el conjunto vallecano en cuanto a resultados, ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey, donde cayó plantándole cara hasta al final al Betis, que se disputará el título contra el Valencia en el Estadio de La Cartuja.

El centrocampista gallego es uno de los pilares del Rayo Vallecano de Iraola, comandando desde la zona ancha. No en vano, tan sólo se ha perdido un partido de LaLiga este curso, al verse obligado a cumplir ciclo por acumulación de tarjetas. En total, 33 partidos (seis de ellos de Copa) en los que ha conseguido un gol y dos asistencias, sumando 2.553' oficiales hasta el momento.

Las buenas actuaciones de Comesaña han provocado que sean varios los clubes que lo tienen entre sus objetivos para verano. Entre ellos un Betis que ya trató de ficharlo en 2019, cuando buscaba un mediocentro defensivo más asequible que Guido Rodríguez, quien acabó llegando seis meses más tarde debido a su elevado coste en ese momento.

Mucho interés en hacerse con sus servicios ha puesto, también, el Villarreal de Unai Emery, que tiene una firme intención de ir a por el gallego el próximo verano. El gallego acaba contrato en 2023, por lo que su precio de salida se antoja asequible para cualquiera de sus postores, pues tampoco tiene ninguna prisa por sentarse a negociar una renovación con el conjunto vallecano, como él mismo ha dejado claro públicamente en las últimas fechas. "Siempre es un halago que tu nombre suene y que grandes equipos se fijen en ti, pero ahora estoy centrado en el Rayo y en salvarnos", ha dicho Comesaña, quien también se ha referido a una hipotética renovación como vallecano: "También he hablado con el Rayo para renovar, pero les he dicho que ahora debo pensar en la Liga y que hay tiempo para hablar con calma. Sí es verdad que yo estoy superféliz aquí. Lo he sido estos años y sigo siéndolo ahora".



La oferta del Villarreal CF por Comesaña

La cláusula de Comesaña en el Rayo Vallecano, club al que llegó hace seis temporadas procedente del Coruxo, es de 25 millones de euros, aunque el conjunto rayista se vería obligado a negociar este verano, al entrar en su último año de contrato. Según el diario AS, el Villarreal estaría dispuesto a ofrecer tres o cuatro millones por sus servicios.

Sin embargo, no son el Betis y el Villarreal los únicos clubes que han mostrado su interés en el central del Rayo Vallecano. La Cadena Ser Valencia también habla de la predisposición del conjunto che por conseguir su traspaso, habiéndose iniciado ya los contactos entre clubes. Dicha información, incluso, asegura que el conjunto rayista habría tasado a Comesaña entre cuatro y cinco millones de euros.