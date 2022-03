"Esperemos que Guardado siga aquí muchos años".

El director deportivo del Betis Antonio Cordón elogia la figura del mexicano tras su renovación por una temporada más

La renovación de Andrés Guardado por una temporada más con el Real Betis Balompié era un secreto a voces, pero no por ello ha dejado de ser noticia en su país de origen, México, donde desde hace un par de años se viene hablando de un posible regreso al Atlas, el club de donde salió y donde podría colgar las botas como futbolista profesional. Sin embargo, el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón, ha dejado caer que su futuro podría seguir ligado a Heliópolis una vez decida poner fin a su carrera.

"Una persona que hace grupo tenemos que procurar mantenerla lo máximo posible. Esperemos que Andrés siga aquí muchos años, que no me oiga Andrés, no sólo a nivel de fútbol, es una persona que puede seguir aportando muchas cosas al Betis durante muchos años", explicó Cordón en una entrevista al diario mexicano Record.

Porque Guardado es de esos futbolistas que trasciende en la plantilla y en el club, un líder dentro y fuera del campo: "Más allá del liderazgo, es uno de los futbolistas que más está jugando, con regularidad, muchos minutos, ahí están las estadísticas y el 'big data' que tanto le gusta a muchas personas. Mira los minutos que juega, mira su rendimiento. No sólo por ser la persona y el líder que es, deportivamente está haciendo muy buenos campeonatos para el Betis".

Y es que Antonio Cordón se basa en datos objetivos, en los números: "Con Guardado sólo hay que mirar su currículum, sus cuatro mundiales... ¿Cuántos jugadores conoces con cuatro mundiales? Muy poquitos. Y que hayan sido capitanes, ¿cuántos? Eso define a Andrés, es un jugador muy importante, es un líder, es un jugador muy regular. Una de las partes importantes del Betis es hacer grupo, Guardado hace grupo y el Betis no puede perder ese valor".