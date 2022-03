El exsevillista que defiende el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscars: "Me quito el sombrero"

Al actor estadounidense no le gustó la broma del presentador de la gala sobre la alopecia de su esposa

Todo el mundo hoy se ha despertado con las imágenes del bofetón del Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars después de que el cómico hiciera un chiste con el problema de alopecia que tiene la mujer de Smith, a la que comparó con la teniente O'Neil y de la que dijo esperaba la segunda parte protagonizada por Jada Pinkett-Smith. La broma, que al principio parece encajar bien el propio Will Smith, no hizo nada de gracia a su mujer, que estaba sentada junto a él.



Entonces Will Smith se levantó, caminó hasta Chris Rock y le dio una bofetada acompañada de la frase: "Saca el nombre de mi mujer de tu asquerosa boca", la cual repitió una segunda voz a grito pelado. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, unos a favor de la reacción de Will Smith y otros en contra de la violencia mostrada por el actor.





Si el contexto de lo qué pasó con #WillSmith en los #Oscars es real€ me quito el sombrero por pararse y defender a su esposa por encima de cualquier protocolo de un evento así!!



???????????????????????? — Miguel Layun (@Miguel_layun) March 28, 2022

Buenas noches familia de twitter€



Descansen y no se enojen (se los dice un enojón), intercambiamos opiniones y todo bien!!



Me gusta leer lo que piensan ???? — Miguel Layun (@Miguel_layun) March 28, 2022

Uno de los que se mostró a favor de lo protagonizado por el actor fue el exsevillista, muy dado a crear debates en las redes sociales, no perdió la oportunidad con este. "Si el contexto de lo que pasó con Will Smith en los Oscars es real... me quito el sombrero por pararse y defender a su esposa por encimad e cualquier protocolo de un evento así", frase que acompañó con seis emojis dando palmas.Las respuestas al tuit detambién fueron rápidas, unos en contra de los dicho por el defensa mexicano y otros a favor. Sea como fuere, el exjugador del Sevilla acabó la polémica deseando las buenas noches a todos: "Buenas noches familia de Twitter... Descanses y no se enojen (se los dice un enojón), intercambiamos opiniones y todo bien. Me gusta leer lo que piensan".