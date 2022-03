Jesús Navas: "La mentalidad es ir a por cada partido y estar ahí metido hasta la última jornada"

Jesús Navas, capitán del Sevilla Fútbol Club, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Sevilla donde ha analizado la actualidad del equipo nervionense y cómo llega la plantilla a la recta final de Liga. "Me encuentro cada vez mejor, he estado mucho tiempo con la lesión, pero ya me voy encontrando mejor y ayudando al equipo", ha dicho el palaciego que no encuentra una explicación a la plaga de lesiones que ha asolado al equipo de Lopetegui: "Hemos tenido muchas lesiones, pero el equipo lo está dando todo, nos levantamos en cada situación y eso es lo importante. No sabemos por qué, este año ha tocado así y lo importantes que el equipo sabe levantarse de todas las situaciones y lo estamos dando todo para acabar bien la temporada".

"Al final eso son contratiempos pero tenemos una plantilla amplia, cada jugador que salta al campo lo da todo. Todos los compañeros tienen una calidad tremenda y el equipo está ahí, seguimos dándolo todo", ha dicho un Navas que ha respondido otras cuestiones.

La lucha por LaLiga es pasado: "No hemos pensado en eso, sólo pensamos en el siguiente partido, quedan muchos puntos para seguir ahí arriba y esa es la mentalidad, ir a por cada partido y estar ahí metido hasta la última jornada".

Ahora, el Barça: "Ha mejorado muchísimo, están en una situación muy buena, con resultados positivos y será un gran partido. Sólo pensamos en el Barça, será un partido duro y estamos a un gran nivel, le pondremos las cosas difíciles también".

La eliminación de la Europa League: "Siempre es doloroso y más teniendo la final en nuestro estadio, es algo muy bonito pero no ha podido ser, el equipo lo está dando todo en cada partido y eso es lo importante". Al final en LaLiga estamos en una situación muy buena, todo el año arriba, en Europa hemos peleado pero no ha podido ser".

El debate sobre cómo ganar: "Me gustan las dos cosas, ganar y disfrutar ganando, hay partido que salen de una forma y otros, de otra, en los que son más difíciles sacar el juego, las lesiones lo hacen más complicado pero creo que es de valorar.

No pierde la esperanza de la Selección: "Para mí es lo máximo, todo lo que he vivido allí es bonito, siempre voy a estar dispuesto para ir, es lo más grande, no hablo en pasado porque siempre pienso en poder estar".