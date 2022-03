Oficial: Edgar renueva por dos temporadas más

La renovación de Edgar González ya es oficial. El Real Betis y el catalán han llegado a un acuerdo para, finalmente, prolongar dos años más el contrato que los une hasta junio de 2023. El ahora central jugará, por tanto, en el Real Betis hasta junio de 2025.

Édgar, que cumple 25 años en los próximos días, llegó en 2018 al filial del Betis procedente de los escalafones inferiores del Espanyol, debutó en el primer equipo de la mano de Quique Setién y el pasado año se marchó cedido al Oviedo, en Segunda división. Pellegrini lo repescó este año para jugar de central, posición en la que está dando un gran rendimiento y que le permite al técnico chileno tener más opciones, ya que la polivalencia de Edgar le permite suplir a Guido o a Paul cuando estos son baja. O jugar junto a ellos en el centro del campo.

Su renovación se une a las del resto de piezas clave. Empezando por Pellegrini, en los últimos meses se ha anunciado la continuidad de Fekir, Borja Iglesias, Canales, Rodri, Guardado, Alex Moreno... El club heliopolitano está conformando un plantel para que este buen rendimiento tenga continuidad muchos años.

En la presente temporada, Edgar González ya acumula 2.559 minutos, repartido en 33 encuentros entre todas las competiciones. Su único gol llegó en la reciente victoria ante el LEvante (2-4) en el Ciutat de Valencia.

Pese a que el anuncio ha llegado en este parón, ya hace meses que el propio Edgar dejó caer que estaban hablando para prolongar su contrato. "Mi ilusión y objetivo es estar aquí mucho tiempo", señalabe a finales de enero con Diario de Sevilla. "Mis agentes saben que mi voluntad es quedarme aquí, que estoy muy feliz en el club. Me siento apoyado por la afición y disfruto en el estadio. Mi deseo es estar aquí muchos años más. (...) Con el club hay buena sintonía. Puede haber otros intereses o cosas de otros clubes, pero así se lo he transmitido al club y a mis agentes, que soy feliz aquí y no creo que vaya a haber problemas en este tema de mi renovación", admitía.

Tras el anuncio de Guardado hace unos días y el de Edgar, el siguiente debe ser Claudiuo Bravo. Con el chileno está todo cerrado para que se quede en Sevilla un año más, hasta junio de 2023 y debe ser oficial en breve.

"El Real Betis Balompié y Edgar González han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del jugador. De esta manera, el futbolista verdiblanco queda vinculado a la entidad hasta 2025.

Edgar González Estrada (Sant Joan Despí, Barcelona, 1997) llegó a la disciplina del Real Betis en verano de 2018 para incorporarse al Betis Deportivo. Ese mismo año realizó su debut con el primer equipo verdiblanco. En la temporada 2019/2020, alternó el filial bético con partidos con el primer equipo. Tras pasar la temporada 2020/2021 a préstamo en el Real Oviedo, Edgar regresó a Heliópolis como miembro de la primera plantilla. Desde su debut, ha jugado un total de 47 partidos oficiales con el Real Betis, anotando un gol y repartiendo una asistencia".