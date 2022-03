Fernando, ya operado, recibe el cariño del vestuario sevillista

El futbolista ha publicado una fotografía donde informa que todo ha "salido bien" y los compañeros ya le animan

Fernando Reges, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, ha sido operado esta mañana en Oporto para poner fin a su lesión en el tobillo izquierdo. Pese a que en un primer momento el brasileño intentó llevar a cabo un tratamiento conservador para poder jugar algún partido y operarse una vez finalizara la temporada, finalmente el tratamiento no ha funcionado y el sevillista ha tenido que pasar por el quirófano.



Y ha sido el propio futbolista del Sevilla FC el que se ha encargado de anunciar que la operación ha salido perfectamente. "Acabo de hacer la cirugía y todo me ha salido bien! Pronto estaremos juntos Sevilla FC", ha publicado Fernando en su perfil de Instagram acompañado de una fotografía ya en planta tras ser intervenido. De esta forma, Fernando ha puesto punto final a la temporada pero le permitirá llegar en perfectas condiciones para la pretemporada en verano.



Según ha informado el club de Nervión en un comunicado el brasileño ha sido operado, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, en el Hospital Santa María Do Oporto por la cirujana Marta Massada que le ha extraído un cuerpo libre dentro de la articulación del tobillo, que le producía dolor e inflamación. Además el el Sevilla FC le ha deseado "una pronta recuperación" a su tercer capitán, así como ha agradecido "su sobresaliente compromiso con el equipo".





Ánimos desde el vestuario

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar y han sido varios los compañeros que han mandado ánimos al brasileño., ha respondido Óliver Torres., le ha escrito Munir., han escrito también Gudelj y Diego Carlos y el propio Sevilla FC: