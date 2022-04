La otra razón por la que Martial no está al cien por cien como sevillista

El internacional francés suma un tanto y una asistencia en ocho partidos, pero se espera un rendimiento mayor

Discreta. Así podría catalogarse la aportación del sevillista Anthony Martial desde que llegara a Nervión el pasado mes de enero como fichaje estrella para reforzar al Sevilla FC de Julen Lopetegui. El cambio de país, la adaptación, la inactividad durante la primera parte de la temporada o los problemas físicos que ha sufrido una vez ya como sevillista y que, por ejemplo, le privaron de participar en el derbi son algunos de los muchos argumentos que pueden utilizarse como explicación o excusa a esto.

Había muchas expectativas puestas sobre el delantero. Y éste, por una razón u otra, no está acabando de corresponderlas. Martial suma un gol y una asistencia en ocho partidos como sevillista hasta el momento, pero lo cierto es que se esperaba mucho más de un delantero de su calibre, cuya cesión, además, costará al Sevilla FC entre cinco y seis millones de euros, sueldo del jugador incluido, por seis meses.

Las cuentas del negocio no acaban de cuadrar, por el momento, y todos esperan que Martial pueda dar un último estirón deportivo en este final de temporada que ayude al Sevilla FC en sus objetivos y que, también, sirva para argumentar el fuerte esfuerzo realizado en su incorporación, en préstamo y sin opción de compra por parte de los de Nervión.



La mujer de Anthony Martial anuncia que se separan tras tres años casados

Y es que son otras, también, las razones que podrían tener a Martial algo desestabilizado. Aspectos que no tienen nada que ver con el fútbol y sí, mucho, con su vida privada. Aunque todo parecía color de rosa en su vida personal, habiendo compartido su esposa, Melanie Martial, innumerables imágenes de ambos y sus hijos por Sevilla, ahora la señora del delantero ha anunciado en su cuenta personal de Instagram que ponen fin a su matrimonio tras tres años juntos.

La noticia, lógicamente, ha cogido por sorpresa a los sevillistas, que veían en las redes de la pareja su estrecha relación. Así lo anunciaba la propia Melanie Martial, al tiempo que mostraba también su dolor por la decisión: "A veces para ganar una carrera hay que dejar de correr... No suelo hablar de mi vida privada.. pero por la felicidad y el futuro de todos tengo que hacerlo hoy. No existe una ruptura fácil, pero se puede hacer con el mayor respeto y modestia de mi parte. La vida en común es un camino largo, a menudo lleno de trampas. Rendirse no es parte de mi carácter, pero aquí es donde nuestros caminos se bifurcan. Casi 3 años desde que dijimos "sí" pensé que para la vida lamentablemente el amor no era suficiente. Me es imposible poner AQUÍ palabras a lo que siento porque mi dolor no se puede escribir. Nuestra prioridad es el bienestar de Swan".

Lógicamente, ningún futbolista es ajeno a su vida personal y los problemas que en ella puede tener, como el propio Monchi se ha encargado de recordar en más de una ocasión. 'No existe mal fichaje, sino mala adaptación', es una de las máximas del director deportivo del Sevilla FC. Una adaptación a la capital hispalense que, visto lo visto, en lo personal no está resultando sencilla para Martial. De ahí, también, otra razón para entender el porqué de que su rendimiento no sea del todo acorde al esperado.

Ahora está por ver qué pasará con Martial más allá del 30 de junio, aunque todo hace indicar que volverá a Inglaterra, donde tiene contrato con el United. Sin opción de compra por parte del Sevilla FC y teniendo en cuenta su rendimiento hasta la fecha en relación a su caché, se antoja poco probable un esfuerzo por parte de los de Nervión para intentar retenerlo más allá del 30 de junio.