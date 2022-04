Rafa Mir señala sus retos, los ídolos de su infancia y una técnica para convivir con la "crítica diaria" en el Sevilla

El delantero sevillista, que señala la "exigencia" como principal cambio entre Huesca y Nervión, recuerda que es el máximo goleador y que este equipo no renuncia "a nada" en LaLiga

La temporada 2021/2022 está siendo un auténtico tobogán de sensaciones para Rafa Mir. El pasado verano llegó al Sevilla FC por 16 millones de euros después de colgarse en Tokio una medalla de plata que cree que en España "se valorará más con el paso del tiempo", tuvo que habituarse a la exigencia de Julen Lopetegui "en ataque y defensa", asumir casi en solitario el peso ofensivo del equipo ante la prolongada ausencia de En-Nesyri y, pese a ser el máximo goleador de la plantilla entre todas las competiciones (11 goles), ha tenido que desarrollar una técnica para aprender a convivir con la "crítica diaria" sin permitir que eso le afecte anímicamente.

Rafa Mir define esta primera temporada en Nervión como "un año de aprendizaje, de adaptación". "Está siendo un año de crecimiento y la verdad que estoy muy contento de estar en un club como el Sevilla FC y de poder ser el máximo goleador del equipo por el momento", ha explicado el '12' blanquirrojo en una entrevista al diario Marca. También han sido demasiado sobresaltos en lo colectivo, con "muchísimas dificultades y muchas bajas por lesión". "A pesar de eso creo que estamos haciendo una temporada muy completa y tenemos muchas ganas de afrontar lo que viene, que es lo mejor, lo decisivo de la temporada", manifestó, ambicioso.

En este sentido, el subcampeón olímpico con España hace autocrítica y admite que "en Europa ha faltado ese poquito de suerte, primero en Champions y luego en Europa League", pero pese a reconocer que no han estado a la altura de lo esperado, remarca que "la temporada está siendo marcada por las bajas" y considera que "hay que darle valor a que el Sevilla FC esté segundo en LaLiga y haciendo esta temporada, a pesar de todo".

"Quedan todavía nueve jornadas y mucho por delante. Trabajaremos hasta el final. Intentaremos quedar lo más arriba posible. El objetivo del club es estar en Champions por tercer año consecutivo, pero no renunciamos a nada. Trabajaremos hasta el final para dejar al Sevilla FC en la mejor posición posible", manifestó en este sentido, antes del duelo de este domingo en el Camp Nou en el que el FC Barcelona aspira a rebasarle en la tabla si consigue que los tres puntos se queden en casa.



Volviendo a lo personal, Rafa Mir explicó quiénes han sido los futbolistas en los que se ha fijado desde niño para ir labrando su propio estilo. Y no ha elegido mal: dos miembros de la mejor generación de la historia de la selección española; un cinco veces ganador del Balón de Oro o la Champions, entre muchos otros títulos; y un 'tanque' de físico muy similar al suyo con ascendencia granadina y alemana. "A lo largo de mi vida he tenido muchos ídolos, jugadores en los que me he fijado para aprender como Fernando Torres, David Villa, Cristiano Ronaldo o Mario Gómez. Son grandísimos delanteros y creo que son un buen espejo para aprender", explicó el jugador del Sevilla FC, que considera que "siempre se puede seguir aprendiendo".

Una de las cosas que le ha hecho mejorar, a su juicio, es el exponencial aumento de la presión que ha notado al cambiar la SD Huesca, donde jugó cedido por el Wolverhampton inglés, y el Sevilla FC. "Sí, he notado el cambio y una mayor exigencia a nivel de la crítica diaria. Al final la crítica es algo común, todos trabajamos con ella en todas las profesiones. Vivo con ella, la escucho, pero no dejo que me desestabilice", se sinceró.

Luchar por ganar los nueve partidos que quedan "sin renunciar a nada", a nivel colectivo, y seguir "trabajando para devolver la confianza" que el Sevilla FC puso en él y mejorar la crítica, en lo individual, son algunos de los retos más evidentes que afronta un Rafa Mir que asegura centrarse siempre "en el día a día". No obstante, por encima de todos ellos se asoma más que una aspiración un sueño, para alguien que ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección española y que confía en poder debutar algún día con la absoluta.

"Para mí es un sueño jugar en la selección. Trabajo mucho y la verdad que sería un sueño poder ir algún día. Todo llegará. Estoy tranquilo, dando el máximo posible por mi equipo, el Sevilla FC, y si el seleccionador lo cree oportuno, pues me llamará. Para mí lo importante es demostrar día a dia con mi club, ayudar a mis compañeros y si algún día puedo tener ese premio, porque no deja de ser un premio ir a la selección, pues lo recibiré con los brazos abiertos y con toda la ilusión del mundo".