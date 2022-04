Juanmi "tenía claro que los goles llegarían" y ve la Champions "ahí cerca" del Betis

El malagueño vuelve a colocarse, con 18 dianas, como el máximo anotador español, después de dos meses de sequía

"Muy contento por la victoria" comparecía Juanmi Jiménez en zona mixta. Dos meses después, el malagueño completaba una gran actuación, con doblete de tantos y asistencias para volver a disparar al Real Betis en la lucha por la Champions y proclamar de nuevo su candidatura a una plaza en el ataque de la selección española. Tras el parón, que sirvió también para digerir la eliminación europea en Frankfurt, los de Pellegrini han vuelto por sus fueros a tiempo de pelear por todo mientras aguardan la final de la Copa del Rey, que podría llevar un título a las vitrinas del Estadio Benito Villamarín 17 años después de aquel torneo del K.O. que se llevaron los heliopolitanos, precisamente ante su último rival en la competición doméstica, en 2005.

"A nivel colectivo, eran tres puntos muy importantes en casa, donde tenemos que hacernos más fuertes que nunca. Era un partido clave para seguir en esos puestos de arriba. A nivel individual, contento también por haber podido ayudar de nuevo al equipo. Tenía claro que los goles llegarían. He atravesado por una racha en la que los balones no querían entrar, pero, trabajando como hasta ahora, era cuestión de tiempo. La dedicación era para el 'Panda', que sabía que la iba a hacer. Tenemos una gran relación", resumía el ex de la Real Sociedad, feliz por haber participado en "un partido completo", pero con algún altibajo lógico, especialmente con el tanto de Budimir y otro inmediatamente posterior que fue anulado por su posición de fuera de juego justo cuando centraba el 'Chimy' Ávila: "Hay tramos en que dominas más y otros en que dominas menos. Hemos tenido ahí un paréntesis (tras el 2-1), pero supimos reaccionar con otros dos goles más al final".

En cuanto a la selección, Juanmi se conformaba con hacerlo bien aquí, pues es el único camino para llamar la atención del míster asturiano a las puertas del Mundial de Qatar: "Ojalá que sigan llegando los goles y que mantenga esa línea de trabajo. En un futuro, Dios dirá. Lo primero es hacer las cosas bien con mi equipo. Estoy tranquilo, pero ojalá que pueda llegar (la llamada de Luis Enrique), porque es el sueño de todo jugador español". Y, para terminar, el objetivo colectivo vía LaLiga: "Tenemos la Champions ahí cerca, por lo que debemos salir en los partidos que nos quedan a por los tres puntos para hacerlo posible".