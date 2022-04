Pellegrini, "muy contento", no esquiva ni mucho menos la pregunta sobre si el Betis aspira a la Champions

El chileno ya dijo, tras jugar 14 partidos en 40 días, que "el equipo no estaba cansado", pero admite que no jugar entre semana mejoró "la intensidad y la frescura"

"Poder llegar a ser el técnico extranjero que más partidos ha dirigido en España sería un orgullo. Y más aún si se consigue en el Real Betis", comentaba Manuel Pellegrini en sus redes sociales para conmemorar la estadística que avanzaba el gran especialista en la matería, @LaLigaenDirecto, que recordaba los 400 encuentros en LaLiga del míster chileno, la mitad de ellos saldados con victorias. Y debe acabar la temporada con números casi redondos, porque lleva 90 al frente de los verdiblancos, a falta de ocho jornadas y la final de la Copa del Rey. Ya en sala de prensa, el chileno analizaba un encuentro en el que los suyos se reencontraban con el triunfo después de digerir durante el último parón de selecciones del curso la eliminación en Europa League.



ANÁLISIS

"Estoy muy contento por el resultado y el juego del equipo. Mostró frescura, pero también intensidad para impedir que Osasuna creara apenas ocasiones, con una alta circulación de balón y por lo menos 4-5 ocasiones muy claras aparte de los goles. Partido a partido, estamos demostrando que andamos a buen nivel"



CHAMPIONS

"Nosotros, desde siempre, la aspiración que tenemos es lograr todo lo que las matemáticas nos permitan. Quedan 24 puntos y hay que intentarlo por lo menos. Si no se logra, ni mucho menos sería un fracaso, pero, mientras llega la final de Copa, tenemos que lucharlo"

"Cuando jugamos 14 partidos en 40 días ya dije que el equipo no estaba cansado, pero, lógicamente, la frescura y la intensidad no pueden ser las mismas que ahora, con toda la semana preparando un partido. Me habría gustado muchísimo seguir en la UEL, pero el hecho de no estar nos va a permitir preparar esta recta final de la mejor forma"



SIN CANALES NI FEKIR

"Como técnico, siempre quiero tener a todos los jugadores, lo que no siempre puede ser, pero nunca me habrán visto quejarme. Para eso tenemos una plantilla amplia desde principios de temporada. Faltaron jugadores importantes ante el Zenit y dimos la cara. No digo que no sean bajas importantes, sino que tenemos un plantel equilibrado, sin que haya nunca un equipo A y un equipo B"



JUANMI

"No tanto como alivio, porque lo conocemos desde hace muchos años y siempre ha hecho goles, sin hacer tantos como esta temporada. Antes las metía todas y luego se le resistieron. Se lo ha tomado con calma. Tanto su actuación como la de Álex Moreno nos deja muy contentos del trabajo que se hace en los entrenamientos"

"El fútbol es una suma de aciertos y errores, donde los rendimientos individuales altos son claves, pero apoyados en una filosofía de equipo. El compromiso y el espíritu de todo el plantel todo el año ha sido fuerte para que, cuando a uno le toque jugar, pueda aprovecharlo"



DESPISTE EN EL 2-1

"Con tantos aciertos, es difícil analizar un error. Me habría gustado la portería a cero, pero es normal, con el partido dominado y tantas ocasiones, tener un despiste y que pueda llegar un gol. Pero supimos reaccionar con madurez"



LOS JÓVENES

"Todavía a los jóvenes les falta formación para estar en el primer plantel, pero Raúl va a tener un buen futuro en esta entidad. Tanto él como la vuelta de Rodri me alegran mucho"