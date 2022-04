Real Betis-Osasuna (4-1): La muleta de Joaquín, el estoque de Juanmi y la puntilla de William y Álex pregonan la ilusión

Goleada de los verdiblancos para ratificar que la encomienda es llegar a la final de Copa peleando por la Champions

El día en que Julio Cuesta recuperó, gracias a Dios, la bendita costumbre de ratificar la Cuaresma y anunciar la Semana Santa, el Real Betis pregonó a los cuatro vientos que no piensa relajarse hasta la final de la Copa del Rey, en vísperas de la otra semana grande de Sevilla, sino que enarbolará su ilusión y su ambición torera para llegar al 23-A luchando con todo por la Champions. Avisó, disfrutó, perdonó y entró en éxtasis el cuadro de Pellegrini ante Osasuna, que rozó el empate antes de que William Carvalho y Álex Moreno pusieran la puntilla en dos acciones de sombrerazo. En el primer tiempo, Joaquín había sacado la muleta y Juanmi el estoque para iniciar una faena de las de antes.

La iniciativa de salida correspondía a los anfitriones, algo fastidiados en su encomienda por el fuerte viento reinante y por la eficaz presión de su rival, rapidísimo a la hora de dibujar transiciones hacia las bandas, especialmente la derecha, con el Chimy Ávila percutiendo a la espalda del reaparecido Álex Moreno. Bartra ejerció de apagafuegos, mientras que su equipo trataba de encontrar su sitio, sobre todo en la creación, pues era normal que se notaran las ausencias de Canales y Fekir. Ni unos ni otros se salían con la suya una vez alcanzado el minuto 10. Apenas dos después, las 'hostilidades' deportivas se desencadenaban de manera flagrante.

Pudo y debió adelantarse el cuadro verdiblanco en una doble ocasión del lateral zurdo y el capitán, pero el ex rayista cabeceó contra el larguero para que el portuense mandase a las nubes el rebote sin oposición, si bien algo forzado. A renglón seguido, Pizarro Gómez señaló córner en un despeje de Sergio Herrera, que se llevó por delante a Aitor Ruibal. La repetición demuestra que le barre sobre la misma línea del área, pero el VAR ratificó que el colegiado madrileño había acertado y no hubo penalti. Las protestas fueron en balde. Oportunidad de oro desaprovechada y vuelta a empezar con idénticas armas: los navarros intimidaban ligeramente a balón parado, al tiempo que la precipitación impedía una elaboración más digerida de los heliopolitanos.

A once del intermedio, el justo premio a la superioridad bética: Joaquín ve el desmarque de Bellerín a la espalda de Manu Sánchez, Willian José no puede remachar ante la oposición de David García, pero Juanmi estira el pie derecho para frustrar (desvió entre la puntera, el empeine y la planta) el despeje de Nacho Vidal y alojar el balón en la red, muy pegado el palo. Se acabó la mala racha del 'pichichi' verdiblanco, ahora en solitario, que no marcaba desde febrero. Osasuna pidió penalti luego en un corte de Víctor Ruiz a tiro del Chimy que, con los brazos apoyados sobre el césped, nunca habría sido señalado de existir el contacto, que tampoco se había producido.

Más cerca estuvo Moncayola de conseguir algo en su enésimo intento, pero Bravo la mandó a córner en la antesala del segundo tanto de 'O Rei' Juan Miguel, que aprovecharía el alargue del primer tiempo para cogerle el gusto a lo que fue su hábitat natural en la primera vuelta: celebrar goles. Víctor Ruiz ve la escapada de Álex Moreno a la espalda de Nacho Vidal y el control forzado del '15' termina en un pase atrás que, de primeras y con su pierna mala, el de Coín cruza al palo contrario para abrir brecha en la última acción de este periodo.

En la reanudación, la feliz inercia heredada del primer tiempo deparó un anfitrión dominante en busca de la sentencia, hasta el punto de que Juanmi recibía de Joaquín para ver cómo un zaguero se interponía entre él y el 3-0. De hecho, el doble cambio de Jagoba Arrasate buscaba más resguardarse que proyectarse para entrar en el partido. Y Sergio Herrera evitaría enseguida males mayores, desviando a córner un chutazo de Guido a la mismísima escuadra (tras una gran acción del capitán que no logró resolver Willian José) y, en la siguiente acción, abortando a bocajarro los remates de Bartra y Víctor Ruiz, absolutamente libres de marca en el segundo palo.

Se gustaba el Betis en las transiciones, desarbolando a los rojillos y mereciendo una tranquilidad mayor en el marcador. Bellerín y Álex se animaron con disparos lejanos, buena muestra de la amplia presencia local en campo navarro. Pero perdonar suele pagarse, como demostró a los veinte minutos Budimir, certero a la media vuelta para recortar distancias tras un despeje fallido a centro de Cote. Había que recomponerse rápidamente y tratar de que el impulso hasta ahora solapara cualquier duda por un marcador tremendamente engañoso. Pero pudo ser peor, ya que el croata repetiría a renglón seguido, cabeceando picado a las mallas un servicio del Chimy, aunque la acción quedó anulada por fuera de juego. Un susto en toda regla. Un urgente aviso a navegantes.

Las contras seguían siendo el gran argumento heliopolitano, pero faltaba la puntilla. Pudo lograrla Joaquín, tras un robo de Guido en campo contrario y una dejada de Willian José para que el '17' recortara a su par y perdonara con su pierna mala. La respuesta foránea llegó en un zurdazo sin dejarla caer de José Ángel para que el meta chileno detuviera en dos tiempos. Pero aparecería William Carvalho para la tranquilidad de la parroquia bética. Y con otro golazo que rivaliza con el que acercó la final de Copa en Vallecas: el luso-angoleño recortó en la frontal a Aridane con un control orientado, regateó a Sergio Herrera con frialdad y definió a puerta vacía. Antes del final, Álex Moreno se sumaría a la fiesta con otra acción personal digna del mejor delantero: recibió de Juanmi para regatear a Moncayola y David García antes de batir al portero rojillo con su pierna menos buena.







FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Bravo; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Sabaly 91'); Guido Rodríguez, William Carvalho; Aitor Ruibal (Rodri 76'), Joaquín (Guardado 80'), Juanmi (Raúl García 91'); y Willian José.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Kike García 69'), David García, Juan Cruz (Aridane 46'), Manu Sánchez (José Ángel 'Cote' 46'); Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Darko Brasanac (Javi Martínez 69'), Rubén García (Roberto Torres 80'); y Budimir.

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño). Amarillas al local William Carvalho, así como a los visitantes José Ángel 'Cote', David García y 'Chimy' Ávila.

Goles: 1-0 (34') Juanmi; 2-0 (45+1) Juanmi; 2-1 (65') Budimir; 3-1 (82') William Carvalho; 4-1 (88') Álex Moreno.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30ª de LaLiga, disputado en el Estadio Benito Villamarín ante 49.103 espectadores. Parte del Gol Sur recrimó al palco (con el cántico 'Directiva, dimisión') la solicitud de la huella digital para acceder al campo, siendo recriminada con pitos con la mayoría del resto de asistentes.