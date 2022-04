Osasuna, interesado en la veteranía del Betis para reforzar su portería

El conjunto que entrena Jagoba Arrasate quiere a un guardameta con experiencia que compita con Sergio Herrera de cara a la próxima temporada

El fin de la temporada está en el horizonte y muchos equipos de LaLiga ya comienzan a confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Dos de ellos son Real Betis Balompié y CA Osasuna que ayer se enfrentaron en el Benito Villamarín en un partido que acabó con triunfo verdiblanco por un claro 4-1, pero que pudo ser diferente si el conjunto navarro llega haber aprovechado los momentos de dudas e inseguridad que surgieron en la defensa bética. Eso no ocurrió finalmente y el triunfo se quedó en casa.

Real Betis y Osasuna puede vivir una conexión en el próximo mercado de fichajes, puesto que Osasuna ha monitoreado la plantilla del Real Betis, y más concretamente su portería, para reforzar su equipo de cara a la próxima temporada, gustándole uno de sus miembros, el cual encaja dentro de sus exigencias.

Osasuna está interesado en Joel Robles, portero del Real Betis

Según avanza el Diario de Noticias de Navarra, Osasuna está interesado en el fichaje de Joel Robles, actual portero del Real Betis Balompié. Esta fuente avanza que el arquero madrileño da el perfil que busca la escuadra navarra, ya que desean un portero suplente que compita con Sergio Herrera, recién renovado hasta 2025, que cuente con experiencia en la élite y que tenga un punto de veteranía. Además, es preferible que acabe contrato para que no haya coste de traspaso. Unas condiciones que cumple a la perfección Joel Robles que parece que no renovará su vinculación contractual con el Betis. El de Getafe no es el único en la lista, puesto que Sergio Asenjo, guardameta del Villarreal CF, también está en la agenda del conjunto que entrena Jagoba Arrasate.

Esto repercutiría en el joven Juan Pérez, al que Osasuna le busca una salida en calidad de cedido para que tenga minutos y se desarrolle como portero.

Joel Robles, detrás de Rui Silva y Claudio Bravo en el Real Betis

La situación de Joel Robles no está siendo fácil este año en el Real Betis. Cumple contrato a final de esta campaña y no hay planes para renovarle, por lo que tendrá que buscarse nuevo equipo de cara al siguiente curso.

Después de varias temporadas, incluso siendo titular con Rubi en el banquillo, el madrileño se ha visto relegado esta campaña al ostracismo, siendo el tercer portero de la plantilla tras Rui Silva y Claudio Bravo, que han copado el protagonismo. Joel Robles sólo ha jugado en tres partidos de Copa del Rey: contra CFI Alicante, CF Talavera y Real Valladolid.

Curiosamente, Joel Robles puede ser parte importante de un título del Real Betis, puesto que el cuadro verdiblanco se jugará ser campeón de la Copa del Rey este 23 de abril en el estadio de La Cartuja contra el Valencia CF.