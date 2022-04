El Taycan GTS 2022, protagonista del Mobile Center de Porsche Sevilla

Los ciudadanos de Sanlúcar de Barrameda conocieron y probaron los modelos deportivos, eléctricos e híbridos de la firma alemana

El Porsche Mobile Center es un evento que recorre toda la geografía española con dos remolques de nueve metros largo cada uno que se convierten en un centro Porsche fijo. Una acción con la que la prestigiosa firma alemana busca "estar donde no estamos" o, lo que es lo mismo: llevar los coches de la marca a aquellas zonas donde no hay un concesionario. Así, Porsche Sevilla, que controla las provincias de Cádiz (con presencia tanto en la capital como en Jerez de la Frontera), Huelva y Córdoba, ha visitado este fin de semana Sanlúcar de Barrameda, una población idónea para acercarse a sus clientes y que no sean ellos los que se acerquen a una sede oficial.

La localidad costera, con una enorme afluencia de hispalenses en las fechas veraniegas, fue la elección perfecta, de tal modo que sus ciudadanos pudieron conocer y probar sus coches deportivos, eléctricos e híbridos. Hubo tests en caravana e individuales del Cayenne Coupé Hybrid, el Panamera Hybrid, el Taycan 4S y el Cayman T. El gran protagonista de la cita fue el nuevo Taycan GTS 2022, el eléctrico estrella, estrenado en noviembre de 2021 en el Salón de Los Ángeles. Una variante con genes muy deportivos que se acerca a la exclusiva versión Turbo y con una autonomía que supera los 540 kilómetros con una sola carga, primera variante en alcanzar estas cifras.

La versión GTS equipa interesantes novedades, tanto en prestaciones como en equipamiento, es una versión muy equilibrada dentro de la gama. En su exterior, se trata de una variante más del Taycan que no se diferencia del resto en gran medida, salvo por el acabado especial oscurecido o pintados en negro de la parte baja del paragolpes delantero, la base de los espejos retrovisores y los bordes de la superficie acristalada lateral. Pero también por un detalle más que hay que mirar desde arriba para descubrirlo: esta quinta versión mecánica cuenta con un nuevo techo panorámico opcional.

El material que cubre todo el habitáculo cuenta con el exclusivo sistema 'Sunshine Control', conocido por su capacidad de oscurecerse y aclararse gracias a la aplicación de una corriente eléctrica sobre una película de cristal líquido. Los ingenieros de Porsche han ideado un sistema compuesto por nueve segmentos (más estrechos o más anchos) que pueden variar individualmente, cuando los clientes eligen entre los cuatro ajustes propuestos: Transparente, Mate, Semi y Negrita. Tampoco hay enormes novedades en el apartado interior. El Porsche Taycan GTS ofrece una nueva tapicería denominada Black Race-Tex, con una atmósfera envuelta en Alcántara que viste los asientos con reposacabezas integrados y hasta el salpicadero al completo. Técnicamente, el nuevo Porsche Taycan GTS cuenta con una configuración especial de la suspensión neumática adaptativa en línea con las prestaciones de esta nueva versión, y la opción de una dirección activa del eje trasero, que brinda unas sensaciones dinámicas más agudas. De igual forma, también han mejorado el modulador electrónico de sonido del motor 'Porsche Electric Sport Sound'.

El nuevo Taycan GTS se posiciona en la gama justamente entre los Taycan 4S y los Taycan Turbo, contando con una potencia máxima de 440 kW. Una cifra que equivale a 598 CV. Gracias a la función especial 'Launch Control', las prestaciones ya asustan realmente, porque la berlina deportiva puede alcanzar los 100 km/h, desde parado, en solo 3,7 segundos y llegar a una velocidad máxima de nada menos que 250 km/h. El Taycan GTS es la única versión con 504 kilómetros homologados según el ciclo WLTP, gracias a una actualización del software de control que amplía el rango operativo. Las primeras unidades están llegando esta primavera a los concecionarios.

Puede repasar las mejores imágenes del Mobile Center de Porsche Sevilla en Sanlúcar de Barrameda en nuestra galería.