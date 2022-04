Montiel repasa el tobogán de emociones que ha vivido en el Sevilla FC y da la clave para lo que queda

El carrilero diestro, que compara los derbis hispalenses con los de su país, define lo que traía y lo que ha incorporado aquí: "Aprendo día a día"

No era fácil aterrizar en el Sevilla FC justo después de que el gran capitán, Jesús Navas, indiscutible en su posición desde que regresara de Inglaterra hace un lustro, renovase contrato, pero Gonzalo Montiel no dudó en dar el salto hacia Europa para llegar a una escuadra donde lo argentino es casi de la casa desde siempre. Además de que no iba a estar solo con Ocampos, Acuña, el 'Papu' Gómez o Lamela, era una apuesta a ganador. No en vano, el ex de River se enrolaba en unos de los clubes más importantes no ya de LaLiga, donde es habitual en la lucha por los puestos de Champions League, sino también a nivel continental.

Seguramente, no pensaba tener tantos minutos, pero la inesperada fragilidad de un portento físico como el palaciego ha permitido que en su temporada de adaptación lleve ya casi 1.500 minutos. Encima, la plaga de lesiones y Covid que ha afectado al plantel blanquirrojo, de la que no se ha librado el de González Catán, ha repartido las oportunidades. Un gol y tres asistencias en 25 partidos oficiales alumbran a este internacional albiceleste de 25 años que repasaba este martes en el programa de Sevilla FC TV 'A Balón Parado' diferentes detalles, empezando por la diferencia entre los derbis de allí y los hispalenses: "La gente aprieta acá, y se nota bastante. Son partidos únicos; se siente mucha adrenalina y te dejas llevar un poco al jugarte mucho. El clima te lleva a eso".

Acerca de su llegada, el 'Cachete' recuerda que "el fichaje se hizo muy rápido. Fue a los pocos días de jugar uno de los clásicos" cuando habló con sus compatriotas Papu, Lucas y Marcos, quienes le recomendaron "la ciudad también cuando surgió el interés". Y echa la vista atrás para repasar el tobogán de emociones al que le tocó subirse enseguida: "Llegué con calor y tuve que hacer cuarentena en el hotel, justo también cuando lo hizo Rafa Mir. Luego, en el debut ante el Valencia, salió todo. Gol, asistencia... No me dio tiempo a festejar; le pegó el defensor, pero entró". Seguidamente, se sinceró a la hora de hablar sobre su forma de jugar cada encuentro: "En el campo me gusta vivir los partidos dialogando con todo el mundo, estar metido siempre. No me gusta perder a nada desde pequeño. Uno va aprendiendo de todo un poco con el día a día, detalles que uno no tenía, como picar al espacio. Suelo hacer entre 10 u 11 kilómetros por partido".

Para cerrar y centrándose en el presente, comentó las ganas del grupo por terminar la temporada cumpliendo los objetivos marcados: "Quedan ocho finales; todos los partidos son fundamentales. Nos tenemos que hacer fuertes en casa, pero yendo también partido a partido. El grupo se merece estar en Champions, porque hemos luchado mucho y estamos fuertes. Cuando suena el himno en el Sánchez-Pizjuán, es una sensación única. El apoyo de la gente nunca falta. Quería estar acá en Europa, como soñé de pequeño, y estoy feliz por el esfuerzo que ha hecho también mi familia".