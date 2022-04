Rafa Mir, la apuesta arriba hasta el final de LaLiga.

Confianza en el máximo goleador del equipo para el tramo final más decisivo de la temporada

El Sevilla Fútbol Club tiene por delante ocho 'finales' en LaLiga para acabar entre los cuatro primeros clasificados y certificar por tercera temporada consecutiva su presencia en la Liga de Campeones la próxima campaña. Pero para ello debe dejar atrás la sequía goleadora por la que está pasando pues no ha marcado en los tres últimos partidos disputados (vuelta ante el West Ham, Real Sociedad y FC Barcelona) y el último gol de uno de los delanteros del Sevilla FC fue el de Rafa Mir ante el Espanyol el pasado 20 de febrero en un choque que acabó con empate a uno.

Desde entonces no marca el delantero murciano, el máximo goleador del equipo esta temporada con 11 goles, ocho de ellos en LaLiga. Mucho más en el tiempo hay que retrotraerse para ver el último tanto de En-Nesyri, curiosamente también frente al Espanyol pero en la primera vuelta, el 25 de septiembre de 2021. La temporada del marroquí está siendo para olvidar, entre su escaso olfato goleador, las inoportunas lesiones y marcharse para jugar la Copa Africana de Naciones, el ex del Leganés no ha encontrado la regularidad del año pasado lo que le ha llevado a vivir su temporada más nefasta de cara a portería

El tercer delantero es Anthony Martial, pese a no ser un nueve referencia fue el elegido en el último partido ante el FC Barcelona. El francés, que llegó cedido por el Manchester United en el mercado invernal, no ha llegado a romper en goles entre lesiones y alternando partidos en ataque y en banda. De hecho, tan sólo ha anotado un gol, en el partido de ida ante el Dinamo de Zagreb de la Europa League.

Por ello, en ESTADIO Deportivo hemos lanzado una pregunta que a buen seguro también estará rondando por la cabeza de Julen Lopetegui: ¿Quién debe ser el delantero titular del Sevilla FC en esta recta final de la temporada? Y la respuesta de la hinchada nervionense no ha podido ser más aclaratoria a sabiendas de todo lo que hay en juego. Así, hasta un 82% de los participantes elegiría a Rafa Mir como el delantero titular para lo que queda de LaLiga, pues sus once goles esta temporada lo avalan para ello. Por detrás, curiosamente casi empatados con un 10% y un 9% de los votos cada uno estarían En-Nesyri y Martial respectivamente, sabiendo además que ambos podrían jugar también volcados a una banda.