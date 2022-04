La situación del Sevilla hace acudir a los 'buitres' en busca de Ocampos

El equipo de David Moyes tiene al argentino del Sevilla FC entre sus preferidos para reforzar su ataque la próxima campaña

La eliminatoria del Sevilla FC ante el West Ham no traerá buenos recuerdos para Lucas Ocampos. El atacante argentino del conjunto nervionense hizo un gran encuentro de ida, pero cometió un error en el último instante del partido disputado en el Sánchez-Pizjuán y vio una amarilla que le impidió disputar la vuelta en Londres.

En el estadio Olímpico londinense, Julen Lopetegui y su equipo lo echaron de menos, sobre todo porque viajaron con lo justo y él se quedó con las ganas de haber ayudado a su equipo a seguir vivo en una competición tan importante para la entidad como es la Europa League.

Sin embargo, su ausencia no pasó desapercibida para su rival, pues según asegura Calciomercato, tanto el técnico de los Hammers, David Moyes, como los accionistas mayoritarios del club, GSB, tienen a Ocampos entre sus preferidos para incorporar en ataque la próxima temporada.

El West Ham, que el pasado año llegó a hacer una oferta por En-Nesyri que el Sevilla rechazó, ha tanteado en este pasado mercado invernal al colombiano Duvan Zapata (Atalanta) y al ex de la UD Almería Darwin Núñez (Benfica), según señalaba Sky Sports, aunque no fructificó ninguna operación. Y está tratando de incorporar a Jesse Lingard, que acaba contrato con el Manchester United, de cara a la próxima temporada. Pero ni siquiera la llegada del 'Red Devil' cerraría la puerta a Ocampos, ya que, como se puede ver con Zapata y Núñez, busca varios perfiles para el ataque.

Tampoco el West Ham es el único club de la Premier League que tiene al internacional argentino del SFC en el punto de mira, pues según este mismo medio, el Wolverhampton también está muy atento a su situación.

Y esa situación es que Lucas Ocampos tiene dos años mas de contrato en Nervión, hasta junio de 2024, y una cláusula de rescisión de 70 millones. Y no sólo eso sino que está a punto de cerrar una prolongación de este contrato por un año más y una ampliación de la cláusula hasta los 80 millones.

Eso haría inviable cualquier salida salvo que el Sevilla FC no lograra sus objetivos, no alcanzara las plazas de Champions League a final de Liga y no sólo tuviera que hacer una gran venta sino más de una para acomodar su economía.

Por su polivalencia y por la garra que transmite al resto, el futbolista argentino es esencial para Julen Lopetegui y de los fijos en su once, pese a que el técnico guipuzcoano cuenta con un gran número de efectivos para el ataque en su plantilla.