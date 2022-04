El United ya tiene técnico para la 22-23 y no es el que todos querían en Mánchester

El United ya tiene técnico para la 22-23 y no es el que todos pensaban.

La entidad de Mánchester ya tiene a su elegido de entre los cuatro candidatos: Luis Enrique, Lopetegui, Ten Hag y Pochettino

El sevillismo puede respirar tranquilo, al menos esa parte que quiere la continuidad de Julen Lopetegui en el Sevilla Fútbol Club la próxima temporada, porque sí, hay una parte que prefiere un cambio en el banquillo por mucho que el vasco tenga los mejores números de la historia de un entrenador al frente del equipo nervionense. Sea como fuere, Monchi ya dejó claro hace unas semanas cuando saltó el rumor del interés del Manchester United que esperaba que Lopetegui siguiera muchos años más en el Sevilla FC, y el propio Lopetegui también dejó claro que su intención era seguir en Nervión en una reciente entrevista a ABC de Sevilla: "Lo he transmitido ya muchas veces y lo he dicho. Yo estoy donde quiero estar, en el Sevilla FC. Estoy feliz. Aquí puedo desarrollar mi trabajo de la mejor manera posible. Es así, sin ninguna duda. A partir de ahí, en el fútbol nunca nadie sabe dónde puede estar, porque esto da muchas vueltas, pero yo no tengo ninguna duda. Mi voluntad es firme. Yo estoy donde realmente quiero estar".

Pero claro, el interés del Manchester United seguía ahí, en la sombra, y el sevillismo ya tiene experiencias como la de Unai Emery, que dio a entender que se quedaba tras la consecución de la tercera Europa League consecutiva y luego llegó el todopoderoso PSG haciendo cambiar de idea al vasco, o la más traumática y que todavía hoy se siente como una traición de Juande Ramos al marcharse en plena temporada al Tottenham hace ya casi tres lustros. Por ello, todavía no las tenían todas consigo, y a buen seguro que en la planta noble del Sánchez-Pizjuán tampoco.

Cuatro candidatos para el United

El Manchester United tenía hasta cuatro técnicos en su cartera siendo uno de ellos el actual entrenador del Sevilla Fútbol Club Julen Lopetegui. Luis Enrique, Mauricio Pochettino y Erik Ten Hag eran los otros tres candidatos. La prensa británica aseguraban que el argentino y el neerlandés eran los más factibles, pues todo hacía indicar que no iban a continuar en París y Ámsterdam respectivamente. Y parece que ya tiene un elegido.

Erik Ten Hag será el próximo entrenador del Manchester United. Así lo asegura ESPN que desvela que tras varios meses de entrevistas y acercamientos se ha decantado por el todavía entrenador del Ajax. El propio Ralf Rangnick, actual técnico del United que pasará a ejercer de asesor deportivo a final de temporada, ha recomendado a Ten Hag. Otra razón de peso es que su contratación sería más barata que la de Pochettino, otro de los favoritos. Y es que aunque puede que el argentino no continúe en el PSG la próxima temporada, tiene contrato firmado y costaría liberarle del mismo 18 millones de euros por los dos que pagaría por el neerlandés.

Desde un principio Pochettino era el favorito, pese al coste de su fichaje, porque contaba con bastante experiencia en la Premier League, cosa que ninguno de sus otros rivales poseía. Incluso en el vestuario de Old Trafford era el favorito, según desvela Sky Sports pero su debacle en Liga de Campeones ante el Real Madrid le hizo perder enteros en favor de Ten Hag, que podría ser anunciado en las próximas semanas.