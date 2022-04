El PSG quiere seducir a Monchi con petrodólares, pero...

El director deportivo del Sevilla FC gusta en Doha como posible sustituto de Leonardo en el club parisino y han dado cheque en blanco a Al-Khelaïfi para convencerle, pero el de San Fernando tiene clara su respuesta

La inquietante noticia saltaba el jueves por la noche, en vísperas del Viernes de Dolores y a sólo 24 horas de un importante partido de rivalidad regional que el Sevilla FC disputaba en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Granada CF. A priori, podía resultar un mero rumor más de tantos que salen en los medios de todo el mundo, pero la fuente original era una agencia de información pública de Francia y eso hizo torcer el gesto a muchos: "El PSG va a por Monchi y el director deportivo del Sevilla FC no es ajeno al interés".



Ésa fue la 'bomba' informativa que soltó el periodista Fabrice Hawkins, de FranceInfo, a través de su cuenta oficial de Twitter. Según su información, el equipo parisino sigue intentando digerir el palo de la eliminación en los octavos de final de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid y entre las posibles decisiones no sólo está prescindir del entrenador, Mauricio Pochettino, sino también del director deportivo, Leonardo Nascimento, que lleva en el cargo desde julio de 2011, cuando cambió el Inter de Milan por el PSG.





??Le PSG est entré en contact avec Monchi, le DS du FC Séville, dans la perspective d'un départ (qui n'est pas acté) de Leonardo. L'Espagnol est très apprécié à Doha. Monchi n'est pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain même s'il se plaît à Séville. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 7, 2022

Para el banquillo, para suplir a Pochettino, el mejor colocado sigue siendo, una vieja aspiración de, presidente del club parisino que también tiene otro objetivo desde hace años:. El máximo dirigente del club galoNo obstante, según ha podido saber este periódico,. En su momento parecía inviable pensar en una salida del director general deportivo del club de sus amores. Lo intentaron el Real Madrid de Florentino Pérez (con mucha insistencia, además) y hasta la UD Almería, pero finalmente sorprendió en 2017 fichando por laNo le fue bien en su experiencia en Italia, donde no logró formar con el históricoel tándem que la afición 'giallorossa' esperaba. Además, su gran apuesta para el banquillo,, fue fallida y eso le hizo ir distanciándose poco a poco del excéntrico empresario estadounidensea la más mínima oportunidad.Monchi considera quey más de una vez ha dejado claro que le gustaría probar en un fútbol como la, donde la figura del director deportivo no está tan desarrollada y donde prima la figura del entrenador como general manager. No obstante,Lay el 'León' fue recibido como un hijo pródigo cuando regresó al Ramón Sánchez-Pizjuán en el verano de 2019, concomo apuesta y con una nuevaen su primera temporada.Ahora, dicen fuentes muy cercanas al de San Fernando,con el condicionante de esperar a que el equipo sea capaz de lograr el billete para su tercera temporada seguida en Champions. Vamos,