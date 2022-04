El Real Madrid pierde a su pieza angular para jugar ante el Sevilla

Casemiro vio su décima cartulina amarilla por protestar y no estará en el Sánchez-Pizjuán

Aunque no está viviendo su mejor temporada, Casemiro es imprescindible en el Real Madrid. Tan importante es que no tiene sustituto natural, aunque Camavinga y Valverde hayan tratado de cubrir alguna de sus ausencias. Y hoy, estando apercibido, el entrenador madridista, Carlo Ancelotti, ha decidido no reservarlo ante el Getafe como sí había hecho con Kroos y Modric.

Pues el jugador brasileño veía una nueva amarilla y, salvo que el Comité de Competición o el de Apelación se la quiten, se perderá el trascendental partido de la próxima semana en el Sánchez-Pizjuán.

El internacional con Brasil ya habia sido advertido previamente por Soto Grado, colegiado del encuentro, que le perdonó una amarilla por protestar, no así la segunda -en el minuto 44'- por reiterar en otra protesta.

Seis minutos antes, el brasileño se había convertido en el protagonista del partido, al anotar el único gol madridista en la primera parte tras una gran asistencia de su compatriota Vinicius.