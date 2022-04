El enigmático mensaje de En-Nesyri en el peor bache de su carrera

El delantero marroquí suma 16 encuentros seguidos sin marcar con el Sevilla FC y la crisis anotadora comienza a hacerle mella en el plano anímico; el equipo le necesita para esta recta final y el reto de Lopetegui es recuperarle

La jornada 31 de LaLiga 2021/2022 arrancó el pasado viernes con un duelo andaluz entre el Sevilla FC y el Granada CF. En los prolegómenos del encuentro, que acabó venciendo el equipo de Julen Lopetegui por 4-2 gracias a dos providenciales goles en el tiempo añadido, el Ramón Sánchez-Pizjuán dio una dosis extra de cariño a Youssef En-Nesyri, un futbolista muy necesitado de estímulos positivos a quien se le está atragantando una mala racha goleadora que empieza a minarle la moral.

"Feliz de conseguir 100 partidos en este gran club. Gracias, Sevilla FC", escribía en sus redes sociales En-Nesyri, posando con una camiseta enmarcada que acababa de recibir de manos del presidente, José Castro, quien le hizo este regalo en nombre de la entidad por la efeméride de su centenario y sólo unos minutos antes de que el internacional marroquí sumase el choque oficial número 101, ya que fue uno de los integrantes del once titular anunciado por Lopetegui para enfrentarse a los nazaríes.

En-Nesyri arrancó con muchas ganas, corriendo cual gacela africana de un lado a otro del campo, fajándose en la presión y tirando constantes desmarques de ruptura que no le servían de mucho. El Granada CF, muy ordenado, levantaba dos líneas que aislaba a los cuatro atacantes con los que salió de inicio el Sevilla FC, ahogando la fase de creación nervionense y aislando por completo a los de arriba. Pasaron muchos minutos sin que el norteafricano pudiese recibir y su energía su fue apagando.

No se rindió en un primer momento, pues lo intentó por su cuenta y se enfadó muchísimo cuando ni el árbitro ni el VAR quisieron ver un agarrón del canterano del Granada CF Raúl Torrente, que se desentendió del balón y sujetó por los hombros a En-Nesyri, que acabó en el césped con las manos levantadas. Los colegiados entendieron que no era suficiente para pitar penalti. Fue la última vez que el de Fez estuvo cerca del gol.

Un gol que se le resiste en una sequía que se extiende ya durante 16 encuentros con el Sevilla FC y comienza a hacerle mella en lo anímico. Su último tanto como blanquirrojo data del lejano 25 de septiembre, ante el RCD Espanyol. Luego estuvo algo más de dos meses lesionado y apenas jugó unos minutos en los dos últimos partidos de diciembre antes de irse un mes con Marruecos para jugar la Copa de África. Precisamente, en el torneo continental con su país marcó -ante Malaui en octavos de final- su única diana en lo que va de 2022.



En los últimos encuentros se le ha notado algo ansioso, como si tuviera prisas por romper la mala dinámica. Evidentemente, la motivación es positiva; pero, a veces, el exceso de ganas resulta contraproducente, por cuanto puede aumentar la sensación de frustración si no se alcanza el objetivo. Era un debate muy repetido en la reanudación del Sevilla-Granada, cuando el público del Sánchez-Pizjuán vio que En-Nesyri se quedaba en la caseta y en su lugar entraba Erik Lamela.

"Me caigo y no me muero", acompañado de un emoticono que guiña un ojo es el enigmático mensaje que En-Nesyri colgó en sus 'stories' de Instagram este pasado sábado, poco después del entrenamiento del Sevilla FC previo a dos días de descanso antes de volver el Martes Santo para empezar a preparar otro choque en casa, esta vez ante el Real Madrid el próximo Domingo de Resurrección.

Podría ser una metáfora perfecta para un Youssef En-Nesyri que atraviesa su primer gran bache, y no sólo como sevillista. Está en los peores números de su carrera. Tres tantos en 23 encuentros entre LaLiga, la Champions y la Europa League, con un pobre balance de un tanto cada 386 minutos. Desde que le marcó al Espanyol, se ha ido de vacío ante Osasuna, Lille y Barça, en 2021, y contra los navarros, Elche, los dos contra el Dinamo de Zagreb, los pericos, Betis, Alavés, el doble duelo frente al West Ham, Rayo, Real Sociedad, Barcelona nuevamente y Granada.

En la 20/21 anotó la nada despreciable cifra de 24 goles; en la 19/20 celebró 10 entre el CD Leganés y el Sevilla FC (6 a partir de enero); en la 18/19, la primera como 'pepinero' también marcó 10; mientras que en la 17/18, con sólo 20 años, hizo 4 dianas con el Málaga CF. Únicamente en su primer año como profesional, en la 16/17, tenía un peor registro. Entonces, sólo marcó un tanto, pero es que únicamente disputó 386' repartidos en 15 citas.