El ex del Betis que podría regresar a coste cero

El ex del Betis que podría regresar a coste cero

El Rennes ha sorprendido al no renovar a un jugador que está siendo clave en su mejor temporada: Jonas Martin

Mucho se habla de Mbappé, Kessié, Christensen, Rudiger... y todos esos jugadores que posiblemente lleguen a coste cero a sus nuevos equipos la próxima temporada tras acabar su vinculación con los actuales y no renovar, unas veces por motu propio y otras porque sus clubes han creído conveniente no extender sus contratos.

En el Real Betis también hay alguno, como son los casos de Tello o Joel Robles, que están demostrando su implicación total pese a que podrían abandonar la entidad el 1 de julio. Aparte del lesionado Camarasa y de un Joaquín que hará lo que él quiera.

Uno de esos casos que no renovará contrato con su equipo, según ha desvelado L'Equipe, es el exbético Jonas Martin. El centrocampista francés jugó en el Real Betis en la temporada 16/17, un año complicado que empezó con Poyet en el banquillo y acabó dirigiendo Alexis Trujillo al equipo verdiblanco, con Víctor Sánchez del Amo entre medias. El centrocampista francés era uno de los fichajes más llamativos de Torrecilla, pero empezó lesionado y entró a mediados de octubre en un equipo deprimido, que sólo logró la salvación en los últimos partidos.

Sólo duró ese año, el Betis lo vendió al Estrasburgo por un millón menos de lo que le costó -de las pocas operaciones en las que Haro y Catalán le han perdido dinero- y, dos temporadas después, Martin acabó fichando por el Rennes, precisamente el club que había pujado con el club bético por su fichaje. En total sumó 22 partidos, 1.243 minutos y dos goles como bético.

Con el Rennes regresó a Sevilla la pasada campaña para enfrentarse al equipo nervionense en Champions y este año era uno de los futbolistas más importantes. No en vano, acumula 28 partidos y más de 2.000 minutos de juego. Y su equipo va... segundo de la Ligue 1 -aunque podría acabar tercero la jornada-. Por eso, la afición de Les Rouges et Noirs no entiende que sea el propio club el que deje escapar a uno de sus mejores hombres y que la excusa sea que lo hace para abrir hueco a los canteranos.

Martin, tras una de sus mejores temporadas, tiene equipos que le pretenden. Un club italiano ya pujó por él en el mercado invernal, pero el exbético decidió agotar su contrato y elegir destino para la próxima campaña.

Entre los clubes que ya han empezado a llamar a su puerta aparecen algunos de LaLiga, donde podría volver a recalar tras ese breve paso por el Real Betis, de mal recuerdo para él.