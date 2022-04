El impresionante récord de Tello para entrar en la historia de la Champions

El mediapunta del Real Betis podría seguir ampliando sus buenos números la próxima temporada

El triunfo del Villarreal el pasado miércoles ante el Bayern Múnich, que le deja con muchas opciones de meterse por segunda vez en su historia en las semifinales de la Liga de Campeones también le sirvió al exbético Alfonso Pedraza para entrar en la historia de los jugadores españoles como uno de los cuatro futbolistas que más partidos acumulan en la Champions League sin conocer la derrota con un conjunto nacional.

El lateral cordobés, que incluso tuvo una gran ocasión para haber ampliado la cuenta en los últimos minutos, ha disputado siete de los nueve encuentros que hasta ahora ha jugado el conjunto amarillo y sólo se ha perdido -estuvo en el banquillo- los dos que los de Unai Emery disputaron ante el Manchester United, justamente las dos únicas derrotas del Villarreal este año en la mayor competición europea de clubes.

El dato no deja de ser anecdótico porque, para alcanzar al líder, este año debería jugar y no perder tres encuentros más. Este liderato, según datos de @LaLigaenDirecto, lo obstenta el lateral barcelonista Juan Carlos, un futbolista que jugó el año en el que el Barça de Cruyff se hizo con la primera Copa de Europa para su equipo a principios de los noventa y que llegó esa misma campaña procedente del Atlético. Diez partidos jugó antes de caer por primera vez.

Todo esto sería anecdótico si el segundo jugador de un equipo español con más partido imbatido en esa competición no estuviera en el Real Betis. Se trata de Cristian Tello, que de hecho, no perdió ninguno de los nueve que disputó con el Barça. Y aún alargó la racha posteriormente, aunque ya jugando en el Oporto y llegó a acumular hasta 19 encuentros sin conocer la derrota. Sólo cedió en los que hasta ahora son sus dos últimos partidos en Champions, ante Dinamo Kiev y Chelsea, en la temporada 15/16.

Desde entonces no ha jugado esta competición, algo a lo que podría aspirar la próxima campaña si el Betis, que aún tiene opciones, se clasifica. Aunque todo hace indicar que, aunque lo lograse el equipo de Pellegrini, Tello no la jugaría, ya que no seguirá en la escuadra verdiblanca la próxima temporada. Acaba contrato y no hay negociaciones abiertas para renovar. Pero se da el caso de que sí podría hacerlo con otro equipo. Desde Turquía aseguran que lo tiene muy avanzado con el Trabszonspor, el equipo que va a ganar la Liga turca -le saca 14 puntos al segundo con 18 en juego- y que disputará la próxima campaña la máxima competición continental.