Sevilla Atlético 4-1 CD San Fernando: 'Bam Bam' Romero celebra su cumpleños por todo lo alto

Paso firme hacia la salvación con dos goles de Iván y tantos de Luismi y Zarzana; el filial sevillista acabará la jornada fuera del descenso si el Atlético Sanluqueño no gana en su difícil visita a Albacete

El Sevilla Atlético ha dado un paso adelante hacia la salvación y ha cargado los depósitos de confianza en la mañana de este Domingo de Ramos, en la que ha resuelto la complicada visita a la carretera de Utrera del CD San Fernando, que llegaba como sexto clasificado y se ha llevado una rotunda goleada gracias a un doblete de 'Bam Bam' Romero, que ha celebrado su 21 cumpleaños por todo lo alto.

El filial del Sevilla FC salió a por todas en esta soleada mañana dominical, llegando con relativa facilidad al área del cuadro isleño aunque sin llegar a poner a prueba a su portero y teniendo que correr también hacia atrás para abortar el peligro visitante. Es más, en el primer disparo entre palos reseñable, llegó el 1-0 por medio de un certero zurdazo de Luismi Cruz, quien completó una gran actuación y fue ovacionado desde el graderío del estadio Jesús Navas cuando fue sustituido en la recta final del choque.

El tanto le dio definitivamente la iniciativa al cuadro dirigido por Alejandro Acejo, quien tenía las bajas de Xavi Sintes, Pedro Ortiz, Pablo Pérez, Antonio Arcos e Isaac Romero, además del hándicap añadido de compartir muchos efectivos con el primer equipo de Julen Lopetegui, obligado a tirar del filial ante la interminable plaga de bajas.

Sin embargo, en pleno dominio franjirrojo, se pasó de un protestada acción sobre Iván Romero en el área del San Fernando a un discutido penalti que Juanmi Callejón aprovechó para hacer el 1-1 en el 41', al filo del descanso. Un marcador que no hacía justicia a lo visto en el primer acto y que suponía un mazazo anímico para los canteranos sevillistas. No obstante, tras el paso por vestuarios no sólo no se vio a un Sevilla Atlético bajo de moral por el 'tanto psicológico' encajado, sino que salió aún más encorajinado y, en sólo ocho minutos, pasó por encima del San Fernando, que haste este domingo era uno de los conjuntos más sólidos del complicadísimo Grupo 2 de la Primera RFEF.

Un triple cambio de Acejo fue el detonante de una explosión ofensiva del cuadro local. En el 55', entraron Carlos Álvarez, Zarzana y Carmona y entre el 57' y el 65' llegaron tres tantos casi consecutivos: los dos de un inspirado Iván Romero y entre medias otro del desequilibrante Zarzana. Con el 4-1 quedaba casi resuelto el choque y, a partir de ahí, el filial sólo tuvo que administrar su ventaja. Javi Díaz, con dos buenas intervenciones en los últimos minutos, evitó que los isleños se metiesen de nuevo en el partido.

A falta de saber lo que hace el Atlético Sanluqueño, que en la tarde (17:00) de este domingo visita al Albacete -segundo clasificado y equipo que menos pierde del grupo-, el Sevilla Atlético logra salir de los cinco últimos puestos tras el empate frente al Costa Brava en la jornada intersemanal y este portentoso triunfo ante el San Fernando. Un paso agigantado hacia la salvación.

- Ficha técnica:

4- Sevilla Atlético: Javi Díaz; Valentino (José Ángel Carmona 55'), Juanmi, Kike Salas, Juan María Alcedo; Capi; Lulo (Adrián Peral 66'); Juanlu (Zarzana 55'), Nacho Quintana (Carlos Álvarez 55'), Luismi Cruz (Santistebann 76'); Iván Romero.

1- CD San Fernando: Perales; Cortés, Juan Rodríguez (Agüero 64'), Ayala, Calderón (Crespí 64'); Caballero, Carbó; Saúl González, Bicho, Juanmi Callejón (Yerai Dávila 74'); Francis Ferrón (Santos 46').

Árbitro: Alejandro Lucena Perdomo (Comité de Las Palmas de Gran Canaria). Sin tarjetas.

Goles: 1-0 (16') Luismi Cruz; 1-1 (41') Juanmi Callejón; 2-1 (57') Iván Romero; 3-1 (61') Zarzana; 4-1 (65') Iván Romero.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 31 en el Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.