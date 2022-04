Rubi: "La comunión con la afición es total; ojalá todo termine como nos merecemos"

El técnico de la UD Almería repasó en rueda de prensa la victoria de su equipo ante la Ponferradina por tres goles a cero en el feudo almeriense

El técnico rojiblanco de la UD Almería, Rubi, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento contra la SD Ponferradina en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un partido que se presentaba como una final para ambos conjuntos y que finalmente se decantó para los rojiblancos de manera muy holgada, venciendo por tres tantos a cero ante los bercianos.



Sobre el devenir del partido: "La primera parte nos ha costado, pero nos hemos puesto por delante en el marcador y eso ha jugado a favor de nosotros. La segunda parte ha sido extraordinaria de principio a fin, con los que estaban en el campo y con los que han entrado más tarde".



Sobre la euforia tras la victoria: "Valoramos mucho cada victoria, esta es la número 20, pero cuestan muchísimo. Estamos muy felices cuando vemos a la afición tan contenta. Salimos contentos del campo, aparte de hacer un buen partido, por la comunión con la gente que es total. Es uno de esos días en los que yo corto un poquito porque esta es una victoria para saborearla poco. Hay que empezar a preparar el partido del sábado desde ya, al tener dos días menos de descanso que nuestro rival".



Sobre el partido ante el Valladolid: "Sabemos que pase lo que pase en ese partido no va a ser definitivo, pero si somos capaces de ganarlo daremos un golpe de autoridad importante. Será un partido durísimo, complicado, contra un equipo que juega muy bien al fútbol y a mí me hace disfrutar mucho desde la televisión".



Sobre los lesionados: "Ramazani está recuperado de la lesión de Tenerife, pero precisamente ayer se hizo un pequeño esguince de tobillo. Para mí está recuperado. Hemos decidido que tal y como iba el partido no queríamos incurrir en ningún tipo de riesgo. Sousa notó una pequeña molestia en el aductor y es una lesión corta de duración en teoría".

Rubi sueña con el ascenso: "Ojalá acabemos disfrutando del todo este año"



Sobre jugar el último, aunque pincharan sus dos rivales: "No deja de ser una presión jugar el último. Se te hace la jornada muy larga. Pinchan los de arriba pero también ves que el Tenerife gana. Jugar el último es duro a nivel mental. Lo dije en la previa, pasara lo que pasara esta semana teníamos que ganar el partido. Evadirse de todo eso es complicado".



Sobre el ambiente en el campo: "Es maravilloso ver cómo cantan, cómo bailan, cómo hacen la ola... ojalá esto termine como creo que nos merecemos todos. Esta categoría es muy dura y cuesta mucho ganar contra unos buenos rivales. Ojalá todo acabe bien para que acabemos disfrutando del todo de este año".



Sobre la mejora del rendimiento de Ely: "Los entrenadores necesitamos tiempo con los jugadores para una serie de formas de defender. Cada entrenador tiene su librillo, ahí necesitas tiempo. Hay que recordar que Ely llevaba 14 meses sin jugar. A nivel defensivo el equipo ha estado casi perfecto: ha habido pocas situaciones de peligro, han estado contundentes y bien colocados".