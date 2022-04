Desvelan el intento del Levante por convertir a Diego Martínez en su entrenador

El que fuera director deportivo del conjunto granota, Manolo Salvador, ha relatado su conversación con el técnico gallego para intentar firmarlo

El Levante UD, que hace dos jornadas abandonó el último puesto de la clasificación tras 16 fechas como colista de Primera división, sigue luchando por la salvación. Y este próximo domingo (14:00 horas) lo hará ante un rival directo como el Granada CF de Rubén Torrecilla, que también lucha por evitar caer en el pozo desde que semanas atrás destituyeran a Robert Moreno y su cuerpo técnico al frente del primer equipo nazarí.

Un ambiente de tensión habitual en todos los clubes que se juegan la categoría que Orriols, visto lo visto, no acaba de reconducirse, desde que el pasado 30 de noviembre fueran destituidos Javi Pereira, técnico que sustituyó en el banquillo a Paco López, y los miembros del área deportiva Manolo Salvador, David Navarro y Manu Fajardo. Un decisión sin precedentes en el Ciudad de Valencia que pilló por sorpresa a muchos, siendo señalado ahora el presidente Quico Catalán.

"Pensó en salvar su propia cabeza antes que en el club", ha dicho un contundente Manolo Salvador durante una entrevista con Ideal, donde el ex director deportivo granota siguió argumentando su opinión: "No digo que fuera injusto, porque el equipo no iba bien. Aunque la plantilla no nos dejaron hacerla a nuestro gusto".

Una postura crítica en la que Manolo Salvador deja claro cuál es su relación con el presidente del Levante UD: "No tengo ningún tipo de relación con presidente ya, no la quiero. Pienso que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Soy hombre de fútbol. Entiendo que los resultados mandan, pero después de 23 años trabajando para la misma empresa, uno se merece salir de otra manera (despido). No quiero una estatua, pero solo una llamada telefónica diferente a los demás... Éramos amigos. Él sabe lo que hemos vivido en su tiempo, con el concurso de acreedores y las deudas, situación que salvamos. Hay otras formas de despedir".



El intento del Levante UD por firmar a Diego Martínez, ex del Granada CF

Una entrevista en la que Manolo Salvador también desvela cómo se interesaron en Diego Martínez para el Levante, algo ya conocido que ahora confirma uno de los protagonistas de la historia: "Diego me dijo que había puesto mi granito de arena en su equipo; le quise fichar este curso. Le llamé para el Levante, pero lo rechazó".