El estado físico de varios jugadores preocupa al Valladolid justo antes de la visita del Almería

El conjunto pucelano tiene las dudas de varios jugadores titulares de su equipo días antes del enfrentamiento que les medirá ante la UD Almería

La UD Almería y el Real Valladolid jugarán este sábado a las 18:15 horas en el estadio José Zorrilla un partido que adquiere tintes de una auténtica final por el ascenso directo a LaLiga Santander. El partido correspondiente a la jornada 36 del campeonato liguero de Segunda División llega en un momento crucial para ambos equipos, que se están jugando en esta recta final el mayor de los premios.



Para esta cita tan importante, ambos conjuntos encaran la semana de preparación con mucha motivación, a sabiendas de lo que un buen resultado ante un rival directo supondría en la tabla clasificatoria. También es importante el factor del goalaverage particular. El Almería venció en la ida por 3-1, por lo que el Valladolid tendría que ganar de dos goles para neutralizar esta estadística y de tres o más goles para ganar el duelo directo.



Para este partido, ambos equipos tienen sus ciertos problemas con la sala de enfermería. En el Almería, Rubi reservó a un Largie Ramazani que se torcía el tobillo un día antes del partido ante la Ponferradina. También Dyego Sousa es una duda considerable, tal y como reconoció el míster rojiblanco en la rueda de prensa posterior a la victoria ante la Ponfe, después de sufrir unas nuevas molestias en el aductor.

Weismann, El Yamiq y Javi Sánchez llegarán justos al partido



Sin duda quien va a tener una semana más complicada en este sentido es Pacheta. El técnico pucelano tiene las serias dudas de la participación, en este duro compromiso ante el Almería, de varios jugadores titulares habituales. El partido ante el Málaga en La Rosaleda dejó un parte de lesionados importante y el Valladolid acusó sobremanera las bajas que ya tenía por entonces.



En la parcela defensiva los ojos están puestos sobre El Yamiq y Javi Sánchez, la pareja de centrales titular en condiciones normales. El internacional por Marruecos sufrió una lesión en el último parón de selecciones. Durante los primeros minutos del Marruecos - República Democrática del Congo, El Yamiq sufrió una lesión miotendinosa de grado I del bíceps femoral izquierdo. Su vuelta estaba prevista para el choque ante el Almería y, aunque el lunes no entrenó, el martes sí que se ha incorporado con el resto del grupo. Situación parecida con Javi Sánchez, que tampoco entrenó el lunes pero sí lo hizo el martes.



Los dos jugadores que se retiraron lesionados en el partido ante el Málaga tampoco parece que se quieran perder esta próxima jornada. Lo de Monchu simplemente pareció un susto y ya entrenó con normalidad con sus compañeros desde el primer día de la semana. En cambio, lo de Weissman parecía más serio y casi se descartaba su presencia contra el Almería. De hecho, el lunes no entrenó con el equipo. Sin embargo, el martes se incorporó a la actividad con el resto del grupo y apunta a estar disponible para Pacheta el sábado por la tarde.



El que no estará bajo ningún concepto será Óscar Plano, que dijo adiós a la temporada después de la lesión que sufrió en los primeros compases del partido ante el CD Lugo. El extremo madrileño sufría una lesión tendinosa en los isquiotibiales de su pierna derecha. Con 32 partidos esta temporada, Pacheta perdió a uno de sus principales activos en esta campaña.