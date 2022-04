Koundé: "Sería una pequeña decepción no acabar segundos con lo cerca que lo tuvimos, pero el objetivo es la Champions"

El francés no quiere "buscar excusas", pero explica que "defender bien es más fácil que atacar", al tiempo que admite que no están "generando ocasiones", si bien entiende que "a veces faltó acierto y exigencia"

Jules Koundé comparecía este Miércoles Santo ante los medios oficiales del Sevilla FC, tras un nuevo entrenamiento en la ciudad deportiva para preparar el encuentro del Domingo de Resurrección ante el Real Madrid, para confesar que "es poco habitual tener tanto tiempo" entre partido y partido, aunque la tesitura actual les permitió "descansar, con algunos días libres, y eso también es importante". Ahora, toda la atención está en la cita ante el líder: "Más allá de los tres puntos ante un rival puntero, la mente te lleva a lo más alto y a sentirte cómodo, y luego el cuerpo la sigue. Es una temporada larga y complicada, con algunas derrotas que duelen, pero es lo que hay; a veces las cosas no salen como queremos; tenemos que seguir trabajando y apretando los dientes en estos siete partidos que quedan". Además, el central francés analizó otros temas de actualidad.



VICTORIA REDENTORA

"Siempre se trabaja mejor y más tranquilo con una victoria, sobre todo en nuestra situación. Hemos dejado pasar varias oportunidades y era muy importante ese triunfo; fue difícil ante el Granada, pero el equipo tuvo carácter. Es una buena señal para mostrar que estamos ahí y vamos a pelear. No estamos en un mal momento; es cierto que las cosas no salen a veces como queremos entre nuestro juego y algunos factores más que no podemos controlar, por lo que hay que concentrarse en nosotros mismos"



CALENDARIO Y LESIONES

"Tenemos un calendario difícil y debemos ganar, especialmente en casa, con nuestra gente, donde estamos muy bien. Somos el mismo equipo, aunque hay algo de cansancio. No son excusas, pero es un factor que hay que tener en cuenta, con tantos lesionados hay jugadores que tienen que jugar sí o sí, pero estamos recuperando gente y hay que seguir y mejorar. No estamos generando ocasiones, pero en cuanto a juego es distinto a la temporada pasada también. Nos cuesta generar peligro y hacer daño, y el partido del Granada fue positivo para la mente del equipo, ya que marcar esos cuatro goles que te dan puntos"

"El míster a veces tiene también menos opciones, especialmente en ataque, con varias bajas, y eso es lo más difícil, ya que defender bien es más fácil que trabajar el ataque, al necesitar automatismos, combinar más y teniendo tantas bajas no nos ha ido bien. A lo largo de la temporada nos hizo daño con menos opciones y no puedes hacer los cambios que hubieras hecho, pero a partir de ahí tenemos que hacerlo mejor. Tuvimos oportunidades en varios partidos y al final no salió, pero hay que seguir trabajando para que en la próxima entre. No me gusta buscar excusas; mantuvimos el grupo y tuvimos oportunidades para ganar, pero a veces faltó acierto y exigencia para poder mejorar".



POLIVALENCIA

"Estoy a disposición del míster para cualquier posición, pero no lo voy a hacer como Fernando. Es una pieza clave y muy importante en el Sevilla FC, pero creo que era la mejor decisión para lo que viene; le queda bastante tiempo al estar en un nivel espectacular. Para mí la edad no suele decir nada, ya que ves que para cada jugador o persona la edad tiene un impacto distinto depende de cómo te cuides. En ese sentido, Fernando, Jesús (Navas) y otros lo hacen muy bien. Me gusta la posición de central; tengo más opciones y más posibilidades que en la banda. Este año no generé tantas ocasiones como en años anteriores; es una parte de mi juego que tengo que mejorar. Genero cosas para otros compañeros, pero a ver si marco algún gol en los siete partidos que quedan"



SACRIFICIO COLECTIVO

"Tuvimos partidos muy difíciles este año. Hay pocos partidos donde no sufrimos; no tenemos mucho margen, y eso está también en nuestro ADN, sufrir y saber ganar para sacar puntos. Lo disfrutamos; es verdad que a veces nos gustaría tener mayor margen, con 2-3 goles de ventaja, pero también es bueno para mantenerse atento. Si el equipo encaja tan pocos goles es trabajo de todo un equipo, incluso de los delanteros, a los que es difícil reprocharles cosas, porque hacen muchísimos esfuerzos. Aunque es algo que tenemos que mejorar, trabajaremos para encajar pocos goles, como hacemos, y también para llegar al gol. Tenemos muchas oportunidades, y últimamente fuera de casa no estamos acertando y lo importante es generar, pero muchas veces la película acaba bien"



OBJETIVOS

"Siempre soy ambicioso y creo que mi objetivo personal y el del equipo debe ser el de ir a por el segundo puesto, ya que es donde estuvimos casi todo el año y sería una pequeña decepción no acabar lo más alto posible. A partir de ahí, sabemos que el objetivo del club es clasificarse para la Champions, y no sería un fracaso, sino algo histórico el clasificarse por tercera vez consecutiva. Pero sería un paso más acabar lo más arriba posible... Estuvimos muy cerca durante bastante tiempo y queríamos llegar con más diferencia de donde estamos. En una entrevista hablaba del título porque estábamos bien posicionados y ahora tenemos que bajar los objetivos, aunque a veces los pequeños detalles marcan la diferencia y con partidos igualados esos equipos sacan puntos y a nosotros nos ha costado"



REAL MADRID

"El equipo está al 100% para el domingo. Tuvimos varios días para prepararlo y nos quedan otros; hemos recuperado efectivos y eso nos va a ayudar a preparar el partido con mucha fuerza y con el objetivo de ganar especialmente en casa. Sería un objetivo acabar la temporada invictos en Nervión, y es una motivación extra. Este tipo de partidos se juegan solos; el equipo está enchufado y con alegría"

"Estoy contento, todavía quedan 7 partidos e intentaré hacerlo lo mejor posible y seguir al mismo nivel. No creo que hable con Benzema; es un buen reto ante un delantero fantástico que está haciendo una temporada magnífica. Me gusta enfrentarme con los mejores delanteros, porque es ahí donde ves lo que te falta o dónde estás realmente y me voy a preparar lo mejor posible"