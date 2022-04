Pellegrini manda un aviso: "El que piense en la final, no juega"

El técnico del Real Betis asegura que el once ante el Valencia saldrá del rendimiento del duelo de mañana y el del Elche

Manuel Pellegrini no piensa en la Copa y no quiere que ninguno de sus hombres lo haga. Y lo deja claro. El entrenador del Real Betis manda un aviso antes de enfrentarse a la Real Sociedad -y también al Elche entre semana- y es que el que no esté a su nivel en estos dos partidos no jugará el partido más deseado.

Con ello acaba con las especulaciones que pueda haber con respecto a ese gran duelo ante el Valencia, sobre si podría reservar futbolistas o hacer rotaciones. Sí que las habrá con tres partidos en una semana, como las ha habido toda la temporada, pero no porque esa final esté a la vista, sino porque quiere probar a los suyos.

" Uno de los factores importantes para saber el once de la final de Copa es el rendimiento de estos dos partidos. Ya lo dije antes de juagr con el Cádiz y también será con la Real Sociedad o el Elche. Los futbolistas tienen que tratar de hacer rendimiento. Si juega mal pensando en la Copa es difícil que pueda estar en el once", aseguraba el entrenador del Real Betis, que, evidentemente, aseguraba que eso sí que iba a condicionar su once inicial en el partido de mañana y el del martes.

"Condiciona -en el once- en el sentido de la alineación, pera mí estos encuentros son importantes para ver cual es el mejor rencdimiento y, por eso, si alguno piesnsa en la final no sería bueno", reiteraba. " Tenemos que llegar a la final con los mejores resultados y con el mejor rendimiento de los jugadores", admitía Pellegrini.

"Es un partido que es una final. Es un rival directo, le hemos ganado dos veces este año pero eso no indica que este tercer partido va a ser igual. Tenemos que jugar de la misma manera a como jugamos esos dos. En cada balón se pierde o se gane este partido", destacaba el entrenador chileno, que admitía que llega a esta fase decisiva con el equipo enchufado, recuperado y en un "gran momento. " No sé si el Betis llega en el mejor pero sí en un buen momento, sólido, con todos involucrado en lograr los tres objetivos, que eran, primero, tratar de pelear en las tres competiciones, luego tratar de clasificar en la Liga para una competición europea y, por último, llegar lo más lejos en la Copa del Rey, y ahí estamos en la final. Estamos en un momento bueno y tenemos que demostrarlo en el campo en estos dos partidos antes de la final", aseguraba.



Una alegría ver a los béticos ilusionados

En este sentido, Pellegrini se mostraba feliz de que todos los béticos estuvieran disfrutando de este momento. "Creo que no hay dificultad en asilarse porque uno no quiere aislarse. Es una alegría ver a los beticos ilusionados. Es el fruto de trabajo de toda la temporada. Nosotros tenemos que estar centrados en el partido siguiente, pero la hinchada tiene que disfrutarlo cada día", aseguraba Pellegrini, quien también se mostraba "feliz" de ver al Villarreal en las semifinales de la Champions y le deseaba el pase a la final, al tiempo que se deshacía en elogios hacia el club que preside Fernando Roig.