Otro equipo de LaLiga se suma a la carrera por fichar a Espino

El Sevilla FC no es el único equipo de LaLiga que quiere al Pacha Espino.

El Sevilla fue la primera escuadra que transcendió, pero no es la única que monitorea al uruguayo; el lateral zurdo del Cádiz CF acaba contrato en 2023

La temporada entra en su recta final y todo sigue en el aire para el Cádiz CF que recibió un duro revés el pasado fin de semana al perder contra el Real Betis por 1-2 debido a un penalti anotado por Borja Iglesias. Un contratiempo que ha hecho que el equipo cadista entre de nuevo en puestos de descenso a Segunda división, si bien sólo está a una unidad de la salvación, que marca el RCD Mallorca. A pesar de este curso futbolístico tan pobre, comparado con el pasado sobre todo, hay jugadores del conjunto amarillo que están llamando mucho la atención en LaLiga y que despiertan el interés en muchos equipos, siendo Pacha Espino el futbolista del Cádiz CF que más pretendientes va sumando de cara al próximo mercado de fichajes que se abrirá en pocos meses.

Si hace unas semanas ponían a Espino, lateral zurdo del Cádiz CF, en la órbita del Sevilla FC, ahora es el Getafe CF el que ha sondeado al defensor uruguayo. Según anuncia el diario deportivo MARCA, el club azulón está monitoreando al zaguero amarillo para que sea el sustituto de Mathias Olivera, el cual está cercano a cerrar su fichaje por el SSC Nápoles de la Serie A de Italia.

Pacha Espino está siendo uno de los futbolistas más importantes del Cádiz CF y a los 30 años está en plena plenitud futbolística. Acaba contrato con el equipo que entrena Sergio González en 2023, así pues, si no hay renovación próximamente, el uruguayo se convierte en una opción de mercado, puesto que el Cádiz CF estará ante el último mercado de verano con posibilidades de obtener dinero a través de un traspaso.

El Sevilla FC, tras el Pacha Espino

El Getafe CF no es el único equipo que está en la carrera por Espino, jugador del Cádiz CF, ya que hace unas semanas se informó desde Cádiz que el Sevilla FC también lo quería para relevar a un Ludwing Augustinsson que no ha terminado de convencer, siendo Marcos Acuña, intocable en el once inicial sevillista que plantea Julen Lopetegui semana tras semana.

Pacha Espino, progresión en la madurez

Pacha Espino llegó del Nacional de Uruguay, en el verano de 2019, al Cádiz CF como agente libre ya que expiró su contrato en su país natal. Desde entonces el lateral zurdo ha sido titular indiscutible en su primera aventura en el fútbol europeo, progresando como nunca en plena madurez.